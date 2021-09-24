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عقد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم اجتماعا ظهر اليوم الجمعة 24-9-2021 برئاسة البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للفريق، بحضور جميع أعضاء الجهاز على رأسهم وائل جمعة وضياء السيد ومحمد شوقي وعصام الحضري.

تم خلال الاجتماع استعراض الترتيبات الخاصة بمعسكر الفريق الذي ينطلق يوم الثلاثاء المقبل، استعدادا للقائي منتخب ليبيا في تصفيات المجموعة الأفريقية السادسة لتصفيات كأس العالم يومي 8 و11 أكتوبر المقبل، ويسبقهما لقاء ليبيريا الودي يوم الخميس المقبل.

كما قام كارلوس كيروش بشرح وافي لأهمية المرحلة المقبلة من أجل تحقيق هدف واحد وهو الفوز للتأهل إلى نهائيات كأس العالم.