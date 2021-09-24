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" موثوقة" على مدار الساعة.. 24 محطة كهرباء ومغذٍ لخدمة الحرم

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فيما تُجرى تجارب تشغيلية متواصلة من خلال "كدي" .. "نواقل أوتوماتيكية"

تهتم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في وكالة الشؤون الفنية والتشغيلية والصيانة وإدارة المرافق بالكهرباء، بالمسجد الحرام ومتابعة الأعمال الكهربائية وتشغيلها وفق المواصفات المعتمدة لها على مدار الساعة.

وتتألف تغذية الكهرباء بالمسجد الحرام من: شبكة زيادة الموثوقية: وهي مخصصة لأحمال الإنارة والتهوية والسلالم والمصاعد والصوت والكاميرات في المسجد الحرام، ويتم تأمين تغذية هذه الشبكة من أربع محطات رئيسية لشركة الكهرباء، وذلك من خلال عدد من المغذيات قادمة من هذه المحطات إلى (٣) محطات تحكم بالمسجد الحرام ويتم توزيعها على محطات التحويل الموجودة بعدة مواقع تحتوي على ( 40 ) محولًا بقدرات مختلفة ( من ١٦٠٠ - ٢٥٠٠ ك.ف.ا ) وجميع هذه المحولات يتم تغذيتها من مغذيين هما (أساسي واحتياطي).

وفي حال وجود أي طارئ -لا سمح الله- يتم تأمين تغذية شبكة زيادة الموثوقية من محطة التوليد الاحتياطية بكدي من خلال عدد (٨) مولدات قدرة المولد الواحد (4 م.ف.ا ) خلال فترة (1 - 3) دقائق ويتم تأمين الأحمال الهامة للفترة من بداية الانقطاع وحتى دخول المولدات للخدمة عبر وحدات التيار غير المنقطع ( UPS ) والموزعة في عدة مواقع بالمسجد الحرام، ويتم مراقبتها والتحكم بها على النحو التالي: الجهد المتوسط من خلال نظام (Supervisory control and data acquisition) SCADA- الجهد المنخفض من خلال نظام Building management system ) BMS .


وتقوم الرئاسة بتنفيذ التجارب التشغيلية للتغذية الكهربائية للحرم المكي من خلال محطة كدي الاحتياطية، للتأكد من موثوقية سبل التغذية الكهربائية، ومحطات التغذية الرئيسية والفرعية بنظام محطات الموثوقية، وأنظمة التغذية الكهربائية الاحتياطية، مثل مولدات محطة كدي ونظام التيار المستمر، لضمان عدم انقطاع التغذية الكهربائية ولوحات النواقل الأوتوماتيكية بين وسائل التغذية المختلفة ((ATS))، وذلك بمشاركة عدد من الجهات المعنية.

وتأتي هذه الخدمات بتوجيهات من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما وفق تطلعات قيادتنا الحكيمة -أيدها الله -ومواكبة رؤية المملكة العربية ٢٠٣٠.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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