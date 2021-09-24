زيادة الاكتفاء الذاتي من القمح إلى 65% وفقا لخطة التنمية الاقتصادية في 2025 (تفاصيل)

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كشفت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021 /2022 التي اقرها مجلس النواب، عن ان الحكومة استهدفت في خطتها رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح عام 2020 من 51% إلى 65% عام 2025.

وأشار تقرير «النواب» حول الخطة إلى ان الاتجاه لزيادة الاكتفاء من القمح، تاتى في ظل التوجه لزيادة المساحة المنزرعة بنحو 300 ألف فدان (من 3.4 مليون إلى 3.7 مليون فدان)، مع ترشيد متوسط استهلاك الفرد من 180 كجم إلى 150 كجم، ومع زيادة إنتاجية الفدان من 2.7 طن إلى 3 أطنان

وأكدت الخطة أنه وفقا للتقديرات السابقة يمكن تقدير التحسن في نسبة الاكتفاء الذاتى في عام الخطة (العام الجاري 21/22) من 52٪ إلى 53.7%.

وأوضحت الخطة أن قطاع الزراعة وما يلحق به من أنشطة إنتاج حيواني وداجني وسمكي هو المصدر الأساسي للغذاء، ولمدخلات القطاع الصناعي، ويتميز هذا القطاع باتساع نطاقه الجغرافى ليشمل كافة محافظات الجمهورية، وستوعب هذا القطاع الجزء الأكبر من القوى العاملة بالمناطق الريفية، مما يجعله المنبع الرئيسى للثروات والدخول للعاملين بأنشطة هذا القطاع، ومما يعزز أيضا مكانته في الاقتصاد القومي قوة علاقاته التشابكية والارتباطية مع القطاعات الاقتصادية الأخرى، وبالأخص قطاعات النقل والتخزين والتجارة والصناعة التحويلية.

ولفت التقرير إلى ان القطاع الزراعى لعب دورا محسوسا في تدعيم الميزان التجاري من خلال استغلال الفرص التصديرية التي أتاحتها الأزمة للنفاذ إلى أسواق جديدة، بجانب الأسواق التقليدية، وبوجه عام ساهم قطاع الزراعة بنحو 15٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وبنحو 25٪ من إجمالي القوى العاملة، وبحوالى 18٪ من حصيلة الصادرات السلعية الكلية، وتتجلى أهمية القطاع الزراعي بالنظر إلى مستهدفات إسهامات القطاع في الاقتصاد القومي وفقا لرؤية مصر.