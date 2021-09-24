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المصري يكشف عن زيه الرسمي للموسم الجديد (صور)

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المصري يكشف عن زيه الرسمي للموسم الجديد (صور) المصري يكشف عن زيه الرسمي للموسم الجديد (صور)

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كشف النادي المصري البورسعيدي عن الزي الجديد للفريق الأول لكرة القدم، الذي سيخوض به منافسات الموسم المقبل 2022/2021.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مسؤولي النادي اليوم الجمعة، للإعلان عن تشكيل الجهاز الفني، والصفقات الجديدة التي تم تدعيم بها الفريق، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ويتكون الجهاز الفني للنادي المصري، من التونسي معين الشعباني، مديرًا فنيًا، عبدالحليم على، مديرًا للكرة، التونسي مجدي تراوري. مدربًا عاما..سيف داود، مدربًا مساعدًا، سعيد إبراهيم، مدربًا مساعدًا، حسن نصر، مدربًا لحراس المرمى، الدكتور مجدي الألفي، طبيبًا للفريق، مخطط أحمال، صفي الدين عزوز، محلل أداء، عمر عبدالله درويش.

ودعم الفريق صفوفه حتى الآن خلال الميركاتو الصيفي بالتعاقد مع كل من إسلام جمال مدافع طلائع الجيش، أحمد علاء مدافع الأهلي، أسامة الجزار، لاعب خط وسط اتحاد كلباء الإماراتي، أحمد الشيخ وعمرو مرعي، لاعبا نادي بيراميدز، والمهاجم الفلسطيني محمد بلح، وإسلام المزين، مدافع الحمام المطروحي والياس الجلاصي لاعب خط وسط الاتحاد الرياضي المنستيري التونسي.

زي النادي المصري في الموسم المقبل
زي النادي المصري في الموسم المقبل
زي النادي المصري في الموسم المقبل

المصرى اليوم

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