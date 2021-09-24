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ساعدونا لاستعادة أموال جرائم الفساد والمهربة.. "عون" يتحدث للأمم المتحدة

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ساعدونا لاستعادة أموال جرائم الفساد والمهربة.. "عون" يتحدث للأمم المتحدة ساعدونا لاستعادة أموال جرائم الفساد والمهربة.. "عون" يتحدث للأمم المتحدة
قال: لبنان دخلت مع حكومة "ميقاتي" مرحلة جديدة ونسعى لخطة تعافي مالي

ساعدونا لاستعادة أموال جرائم الفساد والمهربة..

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الجمعة: إن الفساد وسوء الإدارة فاقما الأزمة المالية غير المسبوقة في تاريخ البلاد.

ووفق "سكاي نيوز عربية"، ذكر "عون"، خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن "لبنان مر في العامين الأخيرين بأصعب أزماته وأوقاته، حيث انفجرت في آن أزمات متلاحقة منها الموروث والمتناسل والطارئ".

لكنه عاد ليقول إن بلاده دخلت مع حكومة نجيب ميقاتي مرحلة جديدة، "حيث التزمت الجديدة بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة ومكافحة الفساد".

وأضاف: "نسعى لوضع خطة تعافٍ مالي بالتوازي مع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي".

وأشار "عون" إلى أن "الحكومة العتيدة تنتظرها تحديات كبرى داخلية ودولية لتنال ثقة الشعب والمجتمع الدولي".

وتابع: "كما نعول على المجتمع الدولي لتمويل مشاريع حيوية في القطاعين العام والخاص لإنعاش الاقتصاد اللبناني وخلق فرص عمل".

وأردف قائلاً: "نعول عليه أيضاً في مساعدتنا على استعادة الأموال المهربة والمتأتية من جرائم فساد".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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