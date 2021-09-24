"يا ليتني معكم".. "الفيصل" يروي لقاءه بـ"المؤسس" وعلاقته الخاصة بالملك

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حوار بإصدار جديد لمجلة الحرس ضم شعر لـ"بندر بن عبدالمحسن"ومقالات عدة

صدر عن وزارة الحرس الوطني العدد 387 من مجلة "الحرس" لشهر سبتمبر الجاري، متضمناً ملفاً شاملاً مواكباً لمناسبة اليوم الوطني،ومتزامنًا مع هذه الذكرى الغالية التي تعيشها بلادنا في عامها الحادي والتسعين.

وتصدر العدد تغطية موسعة لقمة الرياض العالمية للتقنية الطبية التي نظمها مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث بالشؤون الصحية بالحرس الوطني تحت رعاية سمو ولي العهد الأمين -حفظه الله- وافتتحها الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني.



كما تضمن العدد كلمة لوزير الحرس الوطني بمناسبة اليوم الوطني تحدث فيها عما تمثله هذه الذكرى الغالية، بوصفها ترمز لوحدة المملكة ونهضتها وما تنعم به من الأمن والاستقرار والرخاء في ظل قيادتها الرشيدة أيدها الله، كما اشتمل على كلمات ومشاعر وانطباعات مسؤولي الوزارة وقياداتها من مدنيين وعسكريين بهذه المناسبة.

وفي حوار العدد استضافت المجلة في لقاء خاص وموسع الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وقد تناول الحوار مسيرة الأمير العملية الممتدة لأكثر من خمسة عقود في مختلف المواقع، وتحدث عن لقائه بالملك المؤسس ـ طيب الله ثراه ـ وعلاقته الخاصة مع خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ وكثير من المحطات الإبداعية والجوانب الفكرية والثقافية في مسيرته، كما وجه الأمير رسالة شعرية لأبطال الحد الجنوبي تحت عنوان "يا ليتني معكم".

وتحت عنوان "اقتصادنا الوطني من التأسيس إلى الازدهار" تناول ملف العدد رصداً شاملاً لمسيرة الاقتصاد السعودي منذ عهد المؤسس - طيب الله ثراه - وما مر به من نقلات وتحولات وتطورات متلاحقة، وصولاً إلى عهدنا الزاهر برؤيته المباركة 2030.

وشارك الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن في هذا العدد الخاص بكتابة مقالة عن مناسبة اليوم الوطني أورد فيها مواقف تاريخية للملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه-، مشيراً إلى ما يواجهه كشاعر من صعوبة عند الكتابة عن المؤسس وقادة هذه البلاد الميامين.

واحتوى العدد تقريراً عن برنامج تطوير وزارة الحرس الوطني والمشاريع والمبادرات التي تم إطلاقها مؤخراً، وتقريراً عن نشأة أفواج الحرس الوطني وتنظيماتها وخططها التطويرية المستقبلية، كما نشرت المجلة تقريراً تاريخياً يرصد نشأة وتطور النشيد الوطني السعودي عبر ما يربو على خمسين عاماً والمراحل التي مر بها.

وتزامناً مع نجاح عملية فصل التوائم السيامية رقم 50 بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني، قدمت المجلة تقريرًا مفصلًا عن عمليات التوائم السيامية التي أجريت بالشؤون الصحية بالوزارة منذ بدايتها.

واشتمل العدد كذلك على عدد من الموضوعات والقصائد والمقالات العسكرية والثقافية والتاريخية المتنوعة، فضلاً عن الأبواب والزوايا الثابتة.