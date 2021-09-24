أخبار عاجلة

16 مسمى جديدا للنيابات العامة -
ضمك يواصل التألق ويرتقي لصدارة الترتيب.. بثنائية بمرمى الرائد -
دور ثقافي وحضاري بارز للمملكة في التواصل بين الثقافات العالمية من خلال الترجمة -
أبها أكمل المباراة بـ 9 لاعبين.. النصر يضرب بالثلاثة ويقفز للمركز الثالث -
بعد إغلاق 2000 مستشفى.. تحذير من انهيار القطاع الصحي بأفغانستان -
لقاءاتهم بالآخرين معدومة .. نصف مليون مسن فرنسي يعيشون حالة "موت اجتماعي" -
صحة السويس: استمرار تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بمراكز الشباب بحملة «معا نطمئن» -
«التعاون الدولي»: تعزيز الشراكات الإنمائية في البرنامج القومي للتغذية المدرسية -
«أهلي ٢٠٠٧» يفوز على وادي دجلة ٤- صفر وديًّا -
هزاع بن زايد: إكسبو يجمع العالم تحت راية المحبة.. والإمارات حققت المستحيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أدبي جدة وجمعية الثقافة ينظمان ندوة "المنجزات والتطلعات"

Print
أدبي جدة وجمعية الثقافة ينظمان ندوة "المنجزات والتطلعات" أدبي جدة وجمعية الثقافة ينظمان ندوة "المنجزات والتطلعات"
ضمن فعاليات اليوم الوطني 91 "هي لنا دار"

أدبي جدة وجمعية الثقافة ينظمان ندوة

ضمن فعاليات اليوم الوطني الـ 91 المشتركة بين النادي الأدبي الثقافي بجدة وجمعية الثقافة، تقام الأحد المقبل ندوة الوطن بعنوان (المنجزات والتطلعات) يتحدث فيها كل من الدكتور عبدالله المعطاني وأحمد عيد والدكتور عايض الزهراني.

ودعا رئيس النادي الأدبي الثقافي بجدة الدكتور عبدالله بن عويقل السلمي، المثقفين والأدباء ومحبي الإبداع إلى حضور الندوة الوطنية التي ستقام عند الساعة التاسعة مساء في قاعة النادي.

وأوضح "السلمي" أن النادي حريص دائمًا على مواكبة اليوم الوطني بالفعاليات الثقافية والأدبية الوطنية، التي تستحضر عظمة هذا الوطن وأمجاده وتاريخه المشرف، مشيراً إلى أن هذه الفعاليات تأتي ضمن تفعيل الحراك الثقافي الوطني.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
ضمك يواصل التألق ويرتقي لصدارة الترتيب.. بثنائية بمرمى الرائد

ضمك يواصل التألق ويرتقي لصدارة الترتيب.. بثنائية بمرمى الرائد

دور ثقافي وحضاري بارز للمملكة في التواصل بين الثقافات العالمية من خلال الترجمة

دور ثقافي وحضاري بارز للمملكة في التواصل بين الثقافات العالمية من خلال الترجمة

أبها أكمل المباراة بـ 9 لاعبين.. النصر يضرب بالثلاثة ويقفز للمركز الثالث

أبها أكمل المباراة بـ 9 لاعبين.. النصر يضرب بالثلاثة ويقفز للمركز الثالث

بعد إغلاق 2000 مستشفى.. تحذير من انهيار القطاع الصحي بأفغانستان

بعد إغلاق 2000 مستشفى.. تحذير من انهيار القطاع الصحي بأفغانستان