الأهلى يصحح أوضاعه بالفوز على الجزيرة فى منافسات دورى اليد

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نجح الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي في تحقيق فوزًا مهمًّا على حساب نظيره فريق الجزيرة، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الجمعة ضمن منافسات بطولة الدوري.

أقيمت المباراة على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، ونجح الفريق في الظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

تقدم الفريق في الشوط الأول بنتيجة ١٦-٨، قبل أن يواصل الأداء القوي في الشوط الثاني لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بنتيجة ٤١-٢٥.

يذكر أن فريق ناشئي النادي الأهلي لكرة اليد، مرتبط مواليد ٢٠٠٤، قد واصل عروضه القوية في بطولة الدوري، بعد أن تغلب على نظيره فريق الجزيرة، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الجمعة ضمن منافسات البطولة.

أقيمت المباراة على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وشهدت أداءً قويًّا من جانب الفريقين، وتألق خلالها اللاعبون قبل أن ينجح اللاعبون في حسم اللقاء لصالحهم بنتيجة ٣٣-٢٧.