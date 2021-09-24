منظمة الصحة العالمية تزف بشرى حول أعداد إصابات كورونا في الشرق الأوسط

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أفادت منظمة الصحة العالمية بتراجع أعداد الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم خلال الأسبوع الماضى بنسبة 9% ليستمر التراجع للأسبوع الثانى على التوالى، كما أفادت بأن عدد الوفيات العالمية في نفس الفترة بلغ 59 الفاً، ليشكل تراجع الوفيات بنسبة 7% خلال الأسبوع ويستمر التراجع للأسبوع الرابع على التوالى.

وذكر تقرير الصحة العالمية أن عدد الإصابات العالمية الموثقة بـ«كوفيد19» خلال الأسبوع الماضي، بلغ 3.6 مليون إصابة، فيما شكلت منطقة الشرق الأوسط أكبر نسبة من تراجع الإصابات.

ويشير التقرير إلى أن أفريقيا هي المنطقة الوحيدة التي ارتفع فيها عدد الإصابات الجديدة الأسبوع الماضي بنسبة 4 في المائة عن الأسبوع السابق، فيما سجلت منطقة الشرق الأوسط التراجع الأكبر بنسبة 22 في المائة، تلتها منطقة جنوب آسيا بنسبة 16 في المائة ثم آسيا الشرقية بنسبة 11 في المائة.

أما في أوروبا وأميركا، حيث لا تزال الإصابات الجديدة تتجاوز عتبة المليون أسبوعياً، فقد بلغت نسبة الانخفاض 4 في المائة و7 في المائة على التوالي.

وحذرت المنظمة من السلالة دلتا المتحورة التي تنتشر بنسبة 90% في العالم بسبب سرعة انتقالها بين الناس.