تعرف على المباريات المذاعة مجانًا بالدورى الإيطالى هذا الأسبوع

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كشفت قناة الدوري الإيطالي، اليوم الجمعة، عن المباريات التي سيتم بثها مجانًا على موقع «يوتيوب» ضمن منافسات الجولة السادسة، بداية من الغد.

وأوضحت الرابطة، في بيان عبر موقعها، أنه سيتم عرض 5 مباريات من كل جولة مجانًا لجميع مشجعي كرة القدم المقيمين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خاصة أنه لم تحصل أي قناة على حقوق بث الكالتشيو.

وأوضحت القناة الرسمية للدوري الإيطالي على «يوتيوب»، أنه سيتم إذاعة المباريات التالية هذا الأسبوع: (إنتر- أتالانتا)- (يوفنتوس- سامبدوريا)- (لاتسيو- روما)- (فينيسيا- تورينو)- (ساسولو- ساليرنيتانا).

يذكر أن نابولي يتصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 15 نقطة، ويتقاسم قطبا ميلان، الوصافة ولكل منهما 13 نقاط.

يشار إلى أن إنتر ميلان حصد لقب الدوري الإيطالي بالموسم الماضي، بعد غياب دام 11 عامًا.