انشيلوتى: حزين لوضع برشلونة السيئ

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، جاهزية فريقه لمواجهة ضيفه فياريال، غدًا السبت، في إطار الجولة السابعة من الليجا.

وقال أنشيلوتي، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: «سنواجه فياريال الذي يتمتع بخبرة كبيرة وتنظيم جيد، هي مباراة مهمة، ونود أن نظهر بشكل جيد».

وحول إمكانية فوز بنزيما بالكرة الذهبية، أجاب أنشيلوتي: «نعم، أعتقد أنه يجب أن يكون ضمن قائمة اللاعبين الذين يمكنهم الفوز بالكرة الذهبية.. ولديه الوقت للتتويج بالجائزة، فكلما زاد عمره كلما أصبح أفضل».

واستكمل: «اللاعبون في الهجوم يقومون بعمل جيد، وخلال هذا الوقت ركزنا على الدفاع، لأنه يحتاج لتحسين أكثر، بعكس الهجوم الذي نمتلك فيه الكثير من الجودة».

وواصل أنشيلوتي: «أسينسيو كان مهما للفريق قبل مباراة مايوركا، وأظهر ذلك خلال اللقاء.. بالنسبة لنا هو لاعب مهم جدًا».

وعن رأيه في أداء برشلونة، أجاب: «أشاهد المباريات لأنني أحب كرة القدم، ولست سعيدًا إذا كان فريق مثل برشلونة يمر بوقت سيئ، فالأمور لا تسير على ما يرام».