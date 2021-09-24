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انشيلوتى: حزين لوضع برشلونة السيئ

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انشيلوتى: حزين لوضع برشلونة السيئ انشيلوتى: حزين لوضع برشلونة السيئ

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أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، جاهزية فريقه لمواجهة ضيفه فياريال، غدًا السبت، في إطار الجولة السابعة من الليجا.

وقال أنشيلوتي، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: «سنواجه فياريال الذي يتمتع بخبرة كبيرة وتنظيم جيد، هي مباراة مهمة، ونود أن نظهر بشكل جيد».

وحول إمكانية فوز بنزيما بالكرة الذهبية، أجاب أنشيلوتي: «نعم، أعتقد أنه يجب أن يكون ضمن قائمة اللاعبين الذين يمكنهم الفوز بالكرة الذهبية.. ولديه الوقت للتتويج بالجائزة، فكلما زاد عمره كلما أصبح أفضل».

واستكمل: «اللاعبون في الهجوم يقومون بعمل جيد، وخلال هذا الوقت ركزنا على الدفاع، لأنه يحتاج لتحسين أكثر، بعكس الهجوم الذي نمتلك فيه الكثير من الجودة».

وواصل أنشيلوتي: «أسينسيو كان مهما للفريق قبل مباراة مايوركا، وأظهر ذلك خلال اللقاء.. بالنسبة لنا هو لاعب مهم جدًا».

وعن رأيه في أداء برشلونة، أجاب: «أشاهد المباريات لأنني أحب كرة القدم، ولست سعيدًا إذا كان فريق مثل برشلونة يمر بوقت سيئ، فالأمور لا تسير على ما يرام».

المصرى اليوم

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