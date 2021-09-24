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يشارك الفريق الأول لكرة الماء بالنادي الأهلي، في البطولة الودية التي تقام في حمام سباحة نادي الجزيرة، بدءًا من اليوم الجمعة؛ استعدادًا لبطولتي الدوري وكأس مصر.

ويشارك في البطولة الودية بجانب الأهلي، أندية الجزيرة وهليوبوليس والشمس.

وسيبدأ الأهلي مشواره في البطولة الودية بمواجهة هليوبوليس مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، فيما ستكون المواجهة الثانية أمام الشمس مساء غدٍ السبت، على حمام سباحة نادي الجزيرة، فيما سيختتم الفريق مشواره بمواجهة الجزيرة يوم الجمعة المقبل الموافق الأول من أكتوبر.

وأكد وليد وصفي المدرب العام لفريق كرة الماء بالنادي الأهلي أن المشاركة في البطولة الودية، من أجل الاستعداد بشكل قوي لمنافسات البطولات القادمة، خاصة أن كأس مصر سينطلق منتصف شهر أكتوبر.

وأضاف أن الجهاز الفني يعمل على تجهيز كل اللاعبين بشكل قوي؛ للمنافسة بشكل قوي على جميع البطولات، مؤكدًا أن الفترة الماضية شهدت تكثيف الجرعات التدريبية، للوصول باللاعبين لأعلى فورمة فنية وبدنية.