«إعلام القاهرة» تناقش الأساليب الحديثة في تقييم الطلاب بجامعات الجيل الرابع

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تنظم كلية الإعلام جامعة القاهرة يومي السبت والأحد ٢٥ و٢٦ سبتمبر ٢٠٢١ وفي إطار أنشطة مشروعها للتأهل للاعتماد الدولي ورشة عمل حول «الأساليب الحديثة في تقييم وتقويم الطلاب في جامعات الجيل الرابع» برعاية د محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة ود.هويدا مصطفي عميدة الكلية ورئيس المشروع.

وصرحت د هويدا مصطفي بأن الورشة تسعي لتنمية قدرات هيئة التدريس والهيئة المعاونة الخاصة بتوظيف الأساليب الحديثة المعتمدة في جامعات الجيل الرابع والتي تتسم بالتقويم الموضوعي والرشيد للطلاب باختلاف خصائصهم وقدراتهم الذهنية والمعرفية والمهارية وتعزيز المصداقية لدي الطلاب في عملية تقويمهم من قبل الأساتذة ويثقون أن التقويم عادل ومنصف وخاصة في ظل تطبيقات التعليم المدمج (أو الهجين).

وأضافت د.ليلي عبدالمجيد المدير التنفيذي للمشروع والمدير الأكاديمي لوحدة الجودة بالكلية، أن الورشة يحاضر فيها د.أسامة محمود فرج ود دعاء أحمد هريدي الأساتذة بكلية الدراسات العليا للتربية ويشرف عليها د.خالد صلاح الدين رئيس فريق استراتيجية التعليم والتعلم والتقويم بالمشروع ود.حنان جنيد وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة

وتناقش الورشة العديد من الموضوعات منها آليات تقويم الطلاب في ظل مفاهيم التعليم النشط والتعلم الذاتي والتدريب على نماذج مختلفة لاختبارات الطلاب وفقا للتجارب السائدة في الجامعات الدولية الرصينة والتدريب على اختبارات الكفاءة rubrics المرتبطة ارتباطا وثيقا باستراتيجية التعليم والتعلم والتقويم المطورة للكلية