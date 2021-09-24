أخبار عاجلة

16 مسمى جديدا للنيابات العامة -
ضمك يواصل التألق ويرتقي لصدارة الترتيب.. بثنائية بمرمى الرائد -
دور ثقافي وحضاري بارز للمملكة في التواصل بين الثقافات العالمية من خلال الترجمة -
أبها أكمل المباراة بـ 9 لاعبين.. النصر يضرب بالثلاثة ويقفز للمركز الثالث -
بعد إغلاق 2000 مستشفى.. تحذير من انهيار القطاع الصحي بأفغانستان -
لقاءاتهم بالآخرين معدومة .. نصف مليون مسن فرنسي يعيشون حالة "موت اجتماعي" -
صحة السويس: استمرار تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بمراكز الشباب بحملة «معا نطمئن» -
«التعاون الدولي»: تعزيز الشراكات الإنمائية في البرنامج القومي للتغذية المدرسية -
«أهلي ٢٠٠٧» يفوز على وادي دجلة ٤- صفر وديًّا -
هزاع بن زايد: إكسبو يجمع العالم تحت راية المحبة.. والإمارات حققت المستحيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

المصري يعلن تشكيل الجهاز الفني الجديد

Print
المصري يعلن تشكيل الجهاز الفني الجديد المصري يعلن تشكيل الجهاز الفني الجديد

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعلن النادي المصري البورسعيدي عن تشكيل الجهاز الفني الجديد، الذي سيتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم، في الموسم المقبل.

وجاء تشكيل الجهاز الفني للمصري على النحو التالي:

التونسي معين الشعباني مديرًا فنيًا، عبدالحليم على مديرًا للكرة، التونسي مجدي تراوري مدربًا عاما، سيف داود مدربًا مساعدًا، سعيد إبراهيم مدربًا مساعدًا، حسن نصر مدربًا لحراس المرمى، الدكتور مجدي الألفي طبيبًا للفريق، صفي الدين عزوز مخطط أحمال، عمر عبدالله درويش محلل أداء.

وعقد النادي المصري مؤتمرًا صحفيًا اليوم الجمعة، للإعلان عن تشكيل الجهاز الفني الجديد وتقديم الصفقات الجديدة التي تم التعاقد معها خلال الميركاتو الصيفي.

يذكر أن المصري دعم صفوفه حتى الآن خلال الميركاتو الصيفي بالتعاقد مع كل من إسلام جمال مدافع طلائع الجيش، أحمد علاء مدافع الأهلي، أسامة الجزار، لاعب خط وسط اتحاد كلباء الإماراتي، أحمد الشيخ وعمرو مرعي، لاعبا نادي بيراميدز، والمهاجم الفلسطيني محمد بلح، وإسلام المزين، مدافع الحمام المطروحي والياس الجلاصي لاعب خط وسط الاتحاد الرياضي المنستيري التونسي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
صحة السويس: استمرار تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بمراكز الشباب بحملة «معا نطمئن»

صحة السويس: استمرار تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بمراكز الشباب بحملة «معا نطمئن»

«التعاون الدولي»: تعزيز الشراكات الإنمائية في البرنامج القومي للتغذية المدرسية

«التعاون الدولي»: تعزيز الشراكات الإنمائية في البرنامج القومي للتغذية المدرسية

«أهلي ٢٠٠٧» يفوز على وادي دجلة ٤- صفر وديًّا

«أهلي ٢٠٠٧» يفوز على وادي دجلة ٤- صفر وديًّا

هزاع بن زايد: إكسبو يجمع العالم تحت راية المحبة.. والإمارات حققت المستحيل

هزاع بن زايد: إكسبو يجمع العالم تحت راية المحبة.. والإمارات حققت المستحيل