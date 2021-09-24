المصري يعلن تشكيل الجهاز الفني الجديد

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أعلن النادي المصري البورسعيدي عن تشكيل الجهاز الفني الجديد، الذي سيتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم، في الموسم المقبل.

وجاء تشكيل الجهاز الفني للمصري على النحو التالي:

التونسي معين الشعباني مديرًا فنيًا، عبدالحليم على مديرًا للكرة، التونسي مجدي تراوري مدربًا عاما، سيف داود مدربًا مساعدًا، سعيد إبراهيم مدربًا مساعدًا، حسن نصر مدربًا لحراس المرمى، الدكتور مجدي الألفي طبيبًا للفريق، صفي الدين عزوز مخطط أحمال، عمر عبدالله درويش محلل أداء.

وعقد النادي المصري مؤتمرًا صحفيًا اليوم الجمعة، للإعلان عن تشكيل الجهاز الفني الجديد وتقديم الصفقات الجديدة التي تم التعاقد معها خلال الميركاتو الصيفي.

يذكر أن المصري دعم صفوفه حتى الآن خلال الميركاتو الصيفي بالتعاقد مع كل من إسلام جمال مدافع طلائع الجيش، أحمد علاء مدافع الأهلي، أسامة الجزار، لاعب خط وسط اتحاد كلباء الإماراتي، أحمد الشيخ وعمرو مرعي، لاعبا نادي بيراميدز، والمهاجم الفلسطيني محمد بلح، وإسلام المزين، مدافع الحمام المطروحي والياس الجلاصي لاعب خط وسط الاتحاد الرياضي المنستيري التونسي.