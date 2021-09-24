أخبار عاجلة

16 مسمى جديدا للنيابات العامة -
ضمك يواصل التألق ويرتقي لصدارة الترتيب.. بثنائية بمرمى الرائد -
دور ثقافي وحضاري بارز للمملكة في التواصل بين الثقافات العالمية من خلال الترجمة -
أبها أكمل المباراة بـ 9 لاعبين.. النصر يضرب بالثلاثة ويقفز للمركز الثالث -
بعد إغلاق 2000 مستشفى.. تحذير من انهيار القطاع الصحي بأفغانستان -
لقاءاتهم بالآخرين معدومة .. نصف مليون مسن فرنسي يعيشون حالة "موت اجتماعي" -
صحة السويس: استمرار تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بمراكز الشباب بحملة «معا نطمئن» -
«التعاون الدولي»: تعزيز الشراكات الإنمائية في البرنامج القومي للتغذية المدرسية -
«أهلي ٢٠٠٧» يفوز على وادي دجلة ٤- صفر وديًّا -
هزاع بن زايد: إكسبو يجمع العالم تحت راية المحبة.. والإمارات حققت المستحيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

لأول مرة.. "الصحة العالمية" توصي بعلاج وقائي لأعراض "كورونا"

Print
لأول مرة.. "الصحة العالمية" توصي بعلاج وقائي لأعراض "كورونا" لأول مرة.. "الصحة العالمية" توصي بعلاج وقائي لأعراض "كورونا"
فيما حثت المصنعين والحكومات على معالجة السعر المرتفع والإنتاج المحدود

لأول مرة..

قالت منظمة الصحة العالمية، في بيان: إن المرضى المعرّضين لخطر أكبر للخضوع للعلاج بالمستشفيات وأولئك الذين لم يطوروا أجساماً مضادة طبيعية ضد "كوفيد-19" هما مجموعتا المرضى الأكثر استفادة من العلاج الدوائي.

ووفق العربية.نت"، أوصت منظمة الصحة العالمية لأول مرة بتقديم مجموعة من الأدوية للوقاية من الأعراض الحادة لمرض "كوفيد - 19" لدى المرضى المعرضين للخطر جراء المرض.

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى دراسات تشير إلى أن توليفة من كازيريفيماب وإيمديفيماب طورتها شركة "ريجينيرون" الأمريكية بالمشاركة مع شركة "روش" السويسرية يمكن أن تحسن فرص المرضى في البقاء على قيد الحياة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.


وتوصي المنظمة الآن بتقديم كازيريفيماب وإيمديفيماب لمرضى الذين يعانون من أمراض سابقة والذين قد يعانون من أعراض شديدة جراء الإصابة بـ"كوفيد - 19" ويواجهون الخضوع للعلاج في وحدات العناية المركزة.

ونشرت منظمة الصحة العالمية توصياتها الجديدة في المجلة الطبية البريطانية.

وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان، إن المرضى المعرّضين لخطر أكبر للخضوع للعلاج بالمستشفيات وأولئك الذين لم يطوروا أجساماً مضادة طبيعية ضد "كوفيد - 19" هما مجموعتا المرضى الأكثر استفادة من العلاج الدوائي.

وحثت المنظمة المصنعين والحكومات على معالجة السعر المرتفع والإنتاج المحدود لمزيج الأجسام المضادة "ريجينيرون"، وأشارت إلى أن المفاوضات تجري مع «روش» بشأن تخفيض الأسعار والتبرع المحتمل والتوزيع العادل في جميع أنحاء العالم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
رئيس جامعة بنها: تطعيم 20 ألف طالب بلقاح فيروس كورونا

رئيس جامعة بنها: تطعيم 20 ألف طالب بلقاح فيروس كورونا

بشرة سارة.. مركز أبحاث يحدد الجين المؤثر على قابلية الإصابة بفيروس كورونا

بشرة سارة.. مركز أبحاث يحدد الجين المؤثر على قابلية الإصابة بفيروس كورونا

إسرائيل تسجل 42 حالة وفاة و 3550 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إسرائيل تسجل 42 حالة وفاة و 3550 إصابة جديدة بفيروس كورونا

12 وفاة و1127 إصابة بفيروس كورونا في قطاع غزة

12 وفاة و1127 إصابة بفيروس كورونا في قطاع غزة