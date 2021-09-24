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الاتحاد الإسباني يقرر إيقاف مدرب برشلونة مباراتين

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الاتحاد الإسباني يقرر إيقاف مدرب برشلونة مباراتين الاتحاد الإسباني يقرر إيقاف مدرب برشلونة مباراتين

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أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الجمعة، العقوبة الموقعة على الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة.

وكان كومان قد تعرض للطرد، خلال الوقت المحتسب بدل الضائع من مباراة فريقه مع قادش، أمس الخميس، ضمن الجولة السادسة من الليجا، بسبب اعتراضه على بعض قرارات الحكم.

وقالت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية، اليوم، إن لجنة المسابقات قررت إيقاف كومان لمدة مباراتين، وفقًا للمادة 120 من قانون الانضباط بالاتحاد.

وبهذه العقوبة، فإن البارسا سيفقد خدمات مدربه على مقاعد البدلاء، في مباراتي ليفانتي وأتلتيكو مدريد المقبلتين بالدوري الإسباني.

يذكر أن برشلونة يحتل المركز السابع في جدول ترتيب الليجا، برصيد 9 نقاط، وله مباراة مؤجلة.

المصرى اليوم

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