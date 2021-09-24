«هندسة القاهرة» تفوز بـ 6 جوائز بمسابقة الطاقة المتجددة وسط منافسة من 20 دولة

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أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، حصد كلية الهندسة 6 جوائز دولية بالمسابقة الدولية للطاقة المتجددة 2021 في لشبونة بالبرتغال«هوم كيت» لتصميم منازل معيارية مستدامة لسكان الاحياء الفقيرة العشوائية في زمن وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مشيرا إلى أن 22 من طلاب وخريجي ومعيدي كلية الهندسة، شاركوا في المسابقة وفازوا بالجائزة الثانية والثالثة، إلى جانب 4 جوائز تقديرية.

وقال الدكتور محمد الخشت، أن دعم الطلاب والباحثين من الشباب المصري الواعد للمشاركة في المحافل الدولية والمسابقات الدولية الكبري انطلاقاً من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ورؤية مصر 2030 واسترتيجية التنمية المستدامة ورفع اسم مصر دولياً كاحد أولويات جامعة القاهرة، مؤكدا على أن الجامعة حريصة على دعم أبنائها من المبتكرين وبما يدعم جهود الدولة في مواجهة التحديات على كافة المستويات ومختلف القضايا.

وأشار الدكتور الخشت، أن المشروع الفائز بالجائزة الثاني يهدف إلى تصميم منازل مستدامة وخضراء لسكان المناطق العشوائية الفقيرة من مواد معاد تدويرها لتواجه الكوارث الناتجة عن التغير المناخي كالعواصف والفيضانات والجفاف في ظل وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بسبب عدم توفر الخدمات والمرافق الأساسية للمعيشة وعدم الاستقرار السكني والاضطرار للانتقال بصورة مستمرة.

وأشار الدكتور الخشت، إلى أن المشروع الفائز بالجائزة الثالثة يهدف إلى تحويل المناطق غير الرسمية (العشوائيات) في القاهرة الكبرى إلى مناطق اّمنة مستدامة يستطيع فيها المواطن العيش بحياة كريمة تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية وتحسين الأوضاع المعيشية والإقتصادية لسكان هذه المناطق في أحياء القاهرة الكبرى بواسطة أساليب منخفطة التكاليف، الطاقة المتجددة (الشمسية)، وتدوير المياة والمخلفات، وتحقق أهداف التنمية المستدامة، وشدد الدكتور الخشت، على أن جميع مشروعات الفرق البحثية الفائزة تحت تصرف الدولة المصرية للاستفادة بها في جهود القضاء على العشوائيات.

وأكد الدكتور الخشت، أن المسابقة عقدت ضمن فاعليات مؤتمر المجلس العالمي للطاقة المتجددة الذي عقد في جامعة لشبونة التقنية في البرتغال وبمشاركة 197 متسابق من 20 دولة بالعالم من بينها فرق من: الولايات المتحدة الامريكية، وفرنسا، والمملكة المتحدة، والسويد، وبلجيكا، وألمانيا، وإيطاليا، واسبانيا، والبرازيل، والمكسيك، وقبرص، والهند، والفلبين، وجنوب افريقيا، ووتركيا، وأنجولا، وكينيا، وكيب فيردي، إلى جانب مصر والبرتغال الدولة المستضيفة، بحضور وزير البيئة البرتغالي، ورئيس جامعة لشبونة وخبراء الطاقة المتجددة والمدن المستدامة في ألمانيا والأتحاد الاوربي والولايات المتحدة، وأعضاء المجلس العالمي للطاقة المتجددة.

وتابع الدكتور الخشت، أن المسابقة الدولية تهدف إلى الحصول على أفضل اقتراحات لتصميم نموذج «معياري قابل للتكرار» لمسكن مستدام لقطعة أرض (بطول 10 متر وعرض 5 متر) لأسرة مكونة من 5 أفراد للوحدة السكنية على إجمالى مساحة بنائية 90 متر مربع وبتكلفة بناء منخفضة. كما يجب أن يكون للمسكن هيكل معياري يسمح بسهولة التكرار (على سبيل المثال من خلال البناء الذاتي)، والقدرة على التكيف مع مجموعة متنوعة من حالات تجديد الأحياء الفقيرة. للمتسابق الحرية في اختيار الموقع/ المناخ، ولكن يجب البحث في التصميم الخاص وفقًا لذلك مع مراعاة المواد والثقافة والموارد المحلية والتكيف مع التغيير المناخي في ظل وباء كورونا.

كما أشار الدكتور الخشت إلى أن التقييم خضع إلى معايير اساسية للمنافسة بنيت على أساس جودة التفكير والإبداع والابتكار وهم: جودة التصميم والاستراتيجية المعمارية والقابلية للتكرار واستدامة مواد البناء والتكلفة وأداء المناخ الحيوي والطاقة واستراتيجية المياه والنفاسات التكييف مع التغيير المناخي وتحقيق اهداف التنمية المستدامة، والتأهل للمسابقة الدولية كان مفتوحاً لطلاب البكالوريوس والماجستير والدكتوراه والخريجين الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا.

كما أكد الدكتور الخشت، أن جامعة القاهرة، أن الجامعة والكلية تبدي اهتماماً كبيراً بدعم طلاب وخريجي ومعيدي كلية الهندسة بجامعة القاهرة للمشاركة في المسابقات والمؤتمرات الدولية، لما له أثر بالغ على فعالية البحث العلمي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب الباحثين بجامعة القاهرة، مما يساهم في خلق كوادر بحثية بمعايير دولية تخدم الوطن والدولة المصرية.

واوضح الدكتور حسام الدين عبدالفتاح، عميد كلية الهندسة، أن المسابقة الدولية حظيت بمشاركة كبيرة والأولى من نوعها في مجال حلول البناء المستدام لتجديد الأحياء الفقيرة، وشارك من مصر عدد 15 فريق يمثلوا 76 متسابق، وتم تسليم ملصقات المشروعات في منتصف مايو 2021 لتقييم تلك المشروعات وعددها 43 مشروعاً وتأهل 18 فريق للنهائي، وتقيم المشروعات خلال ثلاث مراحل متتابعة من قبل لجنة علمية تشكلت من 10 أساتذة دوليين من جامعات مرموقة وخبير حكومي ومؤسسي لتقييم المشروعات المتسابقة.

وأشار الدكتور عبدالفتاح، إلى أنه تم فوز فريق هندسة ب 6 جوائز من بينها المركزين الثاني والثالث و4 شهادات تقديرية رفيعة المستوى بناء على اساس النمذجة وجودة التفكير والإبتكار، والنتائج التجريبية التي تنبثق عن المشروع، وقابلية التطبيق الفعلي على أرض الواقع.

«هندسة القاهرة» تفوز ب 6 جوائز بالمسابقة الدولية للطاقة المتجددة وسط منافسة من 20 دولة

«هندسة القاهرة» تفوز ب 6 جوائز بالمسابقة الدولية للطاقة المتجددة وسط منافسة من 20 دولة