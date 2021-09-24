أخبار عاجلة

16 مسمى جديدا للنيابات العامة -
ضمك يواصل التألق ويرتقي لصدارة الترتيب.. بثنائية بمرمى الرائد -
دور ثقافي وحضاري بارز للمملكة في التواصل بين الثقافات العالمية من خلال الترجمة -
أبها أكمل المباراة بـ 9 لاعبين.. النصر يضرب بالثلاثة ويقفز للمركز الثالث -
بعد إغلاق 2000 مستشفى.. تحذير من انهيار القطاع الصحي بأفغانستان -
لقاءاتهم بالآخرين معدومة .. نصف مليون مسن فرنسي يعيشون حالة "موت اجتماعي" -
صحة السويس: استمرار تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بمراكز الشباب بحملة «معا نطمئن» -
«التعاون الدولي»: تعزيز الشراكات الإنمائية في البرنامج القومي للتغذية المدرسية -
«أهلي ٢٠٠٧» يفوز على وادي دجلة ٤- صفر وديًّا -
هزاع بن زايد: إكسبو يجمع العالم تحت راية المحبة.. والإمارات حققت المستحيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تعرف على عقوبة الامتناع عن تنفيذ قرارات الإزالة في القانون الجديد

Print
تعرف على عقوبة الامتناع عن تنفيذ قرارات الإزالة في القانون الجديد تعرف على عقوبة الامتناع عن تنفيذ قرارات الإزالة في القانون الجديد

اشترك لتصلك أهم الأخبار

حدد قانون البناء الموحد الصادر عن مجلس النواب، عقوباة من يمتنع عن تنفيذ قرارات الإزالة للمبانى المخالفة. ونص القانون في المادة 107 على أن «يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال، بعد انتهاء المدة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار.

ويكون المخالف العام أو الخاص مسؤولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانًا قانونيًا، ويطبق في شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها في هذه المادة. كما تسرى أحكام الغرامة في حالة استئناف الأعمال الموقوفة، عن كل يوم اعتبارًا من اليوم التالى لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف.

كما نصت المادة 113 على أن «يكون للعاملين بجهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء صفة مأمورى الضبط القضائى، ويصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بالإسكان، كما يكون للمهندسين العاملين بالإدارة المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم بالوحدات المحلية الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع المحافظ المختص صفة مأموري الضبط القضائي. وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم بالمخالفة لأحكام هذا القانون، ويكون لهم بمقتضى ذلك حق دخول مواقع الأعمال، وإثبات ما يقع بها من مخالفات، واتخاذ الإجراءات المقررة في شأنها. تحذيرات بعدم التعامل

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
صحة السويس: استمرار تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بمراكز الشباب بحملة «معا نطمئن»

صحة السويس: استمرار تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بمراكز الشباب بحملة «معا نطمئن»

«التعاون الدولي»: تعزيز الشراكات الإنمائية في البرنامج القومي للتغذية المدرسية

«التعاون الدولي»: تعزيز الشراكات الإنمائية في البرنامج القومي للتغذية المدرسية

«أهلي ٢٠٠٧» يفوز على وادي دجلة ٤- صفر وديًّا

«أهلي ٢٠٠٧» يفوز على وادي دجلة ٤- صفر وديًّا

هزاع بن زايد: إكسبو يجمع العالم تحت راية المحبة.. والإمارات حققت المستحيل

هزاع بن زايد: إكسبو يجمع العالم تحت راية المحبة.. والإمارات حققت المستحيل