الفيحاء يقلب موازين الدورى السعودي ويحقق إنجاز غير مسبوق

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حقق نادي الفيحاء السعودى نتائج قوية أبهرت متابعى الدورى، فى أولى مشاركاته فى دورى المحترفين، وجاء كأفضل فريق صاعد في تاريخ دوري المحترفين، حيث جمع 10 نقاط من 5 مباريات خاضها في المسابقة.

وحصد الفريق 3 انتصارات على الاتحاد والطائي والأهلي وتعادل مع الفتح، بينما تلقى خسارة وحيدة أمام الجار الفيصلي.

ولم يحقق أي فريق صاعد لدوري المحترفين من قبل، ما حققه الفيحاء في أول 5 جولات، فى انجاز غير مسبوق.

وفاز الفيحاء على قطبي جدة الاتحاد والأهلي في فترة لا تتجاوز الشهر، بعد أن قص شريط مبارياته بالدوري بالفوز على الاتحاد بهدف على ملعب المجمعة، وهي الهزيمة الوحيدة لمتصدر الدوري حاليا.

كما تمكن الفيحاء مساء أمس من إلحاق أول هزيمة بالأهلي في تاريخ لقاءات الفريقين بدوري المحترفين بعد 6 مباريات فاز الفريق الجداوي في 3 منها وتعادل مثلها.

ولم يكتف الفيحاء بهذه الأرقام بل خرج لثاني مرة بشباك نظيفة، كأكثر ثاني فريق محافظة على شباكه بالدوري هذا الموسم.

ويتبقى للفيحاء مباراة مؤجلة أمام الهلال، وحال تمكن من الفوز سيصعد لوصافة الدوري خلف الاتحاد، إذ يحتل في الوقت الحالي المركز الثالث بـ10 نقاط خلف الاتحاد والهلال.