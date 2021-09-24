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دائماً ما يخطف الكابتن رضا عبدالعال نجم نادي الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، الأضواء بسبب تصريحاته المثيرة للجدل، الممزوجه بطابع الفكاهة.

كانت أخر إحدى تلك التصريحات الفكاهية ما قاله عبدالعال عن فريق برشلونة منذ ما يقرب من عام ونصف تقريباً حين كان يلعب فيه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ويقدم فريق برشلونة في الفترة الأخيرة عروض سلبيه بعد أن عجز عن الفوز في أخر ثلاث مواجهات لعبها، بعد خسارته من فريق بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، بثلاث أهداف دون رد، وبتعادلين مع فريقي قادش وغرناطة بالدوري الإسباني.

ويحتل حالياً زعيم كاتالونيا، المركز السابع في الدوري الإسباني، بفوزين وثلاث تعادلات من بين 5 لقاءات خاضها الفريق.

وبعد الأداء المخيب في الموسم الأول للفريق بعد رحيل نجمه ليونيل ميسي، استرجع عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات سابقة لرضا عبدالعال، يرسم فيها سيناريو لشكل الفريق بعد رحيل ميسي، الأمر الذي تحقق في موسم الانتقالات الصيفية الماضي، برحيل ميسي من برشلونة لفريق باريس سان جيرمان.

وفي حلقة بتاريخ 14 مايو 2020، في برنامج «البريمو» قال رضا عبدالعال: «شيل ميسي من برشلونة اقسم بالله هتلاقي كفر الزيات بيلعب مع احترامي لكفر الزيات».

سرعان ما قاطعه الإعلامي إسلام صادق، «بس مش قوي»، ليرد عبدالعال قائلاً: «سيكون فرقه من ضمن الفرق العادية، التي تؤدي لكن مين اللى يقدر يصنعلك الفارق، ويقلب (يراوغ) ثلاث أربع لاعبين ويحرز هدف».

وسبق لعبدالعال أن خطف الأضواء في مونديال 2018 حين تنبأ بعدم صعود مصر من دور المجموعات، كما راهن على عدم تحقيق مصر لتعادل.