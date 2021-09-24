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تونس ترفع حظر التجول الليلي

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تونس ترفع حظر التجول الليلي تونس ترفع حظر التجول الليلي
قرر الرئيس التونسي رفع حظر التجول الليلي المطبّق في البلاد منذ العام 2020 للحد من انتشار وباء كوفيد-19 كما أقرّ ضرورة إبراز شهادة تطعيم كاملة خلال المشاركة في التظاهرات العامة والخاصة. ويبدأ تطبيق القرار اعتبارا من الأحد، على ما أوضحت الرئاسة التونسية في بيان اليوم.

وبينت الرئاسة أنه سيتم «السماح للأشخاص الذين استكملوا عملية التلقيح ضد كوفيد-19 بالحضور أو المشاركة في التظاهرات والأنشطة والتجمعات العامة والخاصة بالفضاءات المفتوحة والمغلقة، وعلى المعنيين الاستظهار بما يفيد تلقيهم الجرعة الثانية من التلقيح».

وسجلت البلاد أعلى نسبة للعدوى بالفيروس بين 7 و13 يوليو بأكثر من 55 ألف مريض، واليوم تراجعت هذه النسبة بسبع مرات. كما انخفضت أعداد الوفيات بشكل لافت.

وسجلت البلاد التي تضم حوالى 12 مليون نسمة الأربعاء 556 حالة جديدة، وتوفي 7 أشخاص بالفيروس حسب وزارة الصحة.

ويفسر هذا التراجع بتكثيف حملات التطعيم ووصول شحنات كبيرة من اللقاحات للبلاد في شكل هبات من عدّة دول.

وتلقى حوالي خمسة ملايين شخص تطعيما بجرعة واحدة و2,6 مليون تطعيم كامل. وتقدر وزارة الصحة بلوغ نسبة التطعيم 60% من عدد السكان بحلول نهاية أكتوبر القادم.


الوطن السعودية

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