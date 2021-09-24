64 % من سكان ألمانيا محصنين بالكامل ضد كورونا

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تلقي 63.7% من السكان في ألمانيا (ما يعادل نحو 53 مليون نسمة) حتى الآن تطعيما كاملا من جرعتين ضد «كورونا»، بحسب بيانات وزارة الصحة الألمانية اليوم.

ووفقا للبيانات، تلقى 67.7% من السكان في ألمانيا جرعة أولى على الأقل من لقاح مضاد للفيروس (ما يعادل نحو 56.2 مليون نسمة).

ودعا وزير الصحة الألماني، ينس شبان، مجددا إلى الاستفادة من فرص التطعيم، وكتب على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اليوم: «بعد إعطاء 1.5 مليون جرعة أولى من اللقاح خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، ستكون هناك حاجة لإعطاء 3 ملايين جرعة أولى على الأقل الآن من أجل ضمان شتاء آمن».

بدءا من 7 يونيو الماضي، أصبح بإمكان أي شخص في ألمانيا يرغب في تلقي التطعيم الحصول عليه، فمع نهاية تحديد أولويات اللقاحات - التي كانت تقتصر على اللقاحات لمن بلغوا سن الستين أو تجاوزوه، وبعض المجموعات ذات الأولوية - يمكن الآن لأي شخص يبلغ من العمر 12 عاما أو أكثر تلقي جرعة لقاح مضاد لكورونا.

قد بدأت حملة التطعيم في ألمانيا نهاية العام الماضي، وتم إعطاء الأولوية في بادئ الأمر لمن تجاوزوا 80 عاما، والمقيمين في دور المسنين والرعاية، والأطقم الطبية، وأيضا أصحاب الأمراض المزمنة الذين يزداد لديهم خطر الإصابة بأعراض شديدة من «كورونا».