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عالم أوبئة يكشف تأثير لقاح كورونا على السيدات

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عالم أوبئة يكشف تأثير لقاح كورونا على السيدات عالم أوبئة يكشف تأثير لقاح كورونا على السيدات

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قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة علم انتشار الأوبئة، إن أحدث الدوريات العلمية على مستوى العالم أجرت عدد من الدراسات على عدد من النساء اللاتي حصلن على لقاح كورونا، وثبت أن بعض النساء ممن حصلن على اللقاح أصبن بعدن انتظام في الدورة الشهرية.

وأشار «عنان»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «8 الصبح» المذاع عبر فضائية «DMC»، اليوم الجمعة، إلى أن الدراسات أثبتت أن فترة عدم الانتظام في الدورة الشهرية تستمر من شهرين إلى 3 شهور، منوها بأن نسبة النساء اللاتي يتعرض لعدم انتظام في الدورة الشهرية طفيفة مقارنة بالحالات التي لا تتعرض لأي تغيرات.

وأكد الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة علم انتشار الأوبئة، أن الدراسات أوضحت أن اللقاح لا يؤثر على الخصوبة أو التخطيط للحمل أو القدرة الإنجابية.

المصرى اليوم

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