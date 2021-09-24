بهدف «سعد» النصر يفوز علي بورتو وديًا

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فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بقيادة خالد غنيم على فريق بورتو بهدف دون رد في المباراة الودية التي جمعت الفريقين على ملعب النصر ضمن الاستعدادات لحوض منافسات الموسم المقبل بدوري القسم الثاني.

شهدت المباراة ندية بين الفريقين خاصة في الشوط الثاني الذي جاء قويا واستطاع محمد سعد لاعب النصر تسجيل هدف اللقاء الوحيد من تمريرة محمد حسن ميدو لينفرد سعد بحارس بورتو ويسدد الكرة في الزاوية اليسرى.

ويخوض النصر مباراة ودية أخرى اليوم أمام أمام فريق ملوي في السادسة مساءا استعدادا يختتم بها النصر تجاربه الودية ليبدأ الفريق الاستعداد لمواجهة القناة في الجولة الأولي بالموسم الجديد.