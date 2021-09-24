أخبار عاجلة

16 مسمى جديدا للنيابات العامة -
ضمك يواصل التألق ويرتقي لصدارة الترتيب.. بثنائية بمرمى الرائد -
دور ثقافي وحضاري بارز للمملكة في التواصل بين الثقافات العالمية من خلال الترجمة -
أبها أكمل المباراة بـ 9 لاعبين.. النصر يضرب بالثلاثة ويقفز للمركز الثالث -
بعد إغلاق 2000 مستشفى.. تحذير من انهيار القطاع الصحي بأفغانستان -
لقاءاتهم بالآخرين معدومة .. نصف مليون مسن فرنسي يعيشون حالة "موت اجتماعي" -
صحة السويس: استمرار تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بمراكز الشباب بحملة «معا نطمئن» -
«التعاون الدولي»: تعزيز الشراكات الإنمائية في البرنامج القومي للتغذية المدرسية -
«أهلي ٢٠٠٧» يفوز على وادي دجلة ٤- صفر وديًّا -
هزاع بن زايد: إكسبو يجمع العالم تحت راية المحبة.. والإمارات حققت المستحيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

بهدف «سعد» النصر يفوز علي بورتو وديًا

Print
بهدف «سعد» النصر يفوز علي بورتو وديًا بهدف «سعد» النصر يفوز علي بورتو وديًا

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بقيادة خالد غنيم على فريق بورتو بهدف دون رد في المباراة الودية التي جمعت الفريقين على ملعب النصر ضمن الاستعدادات لحوض منافسات الموسم المقبل بدوري القسم الثاني.

شهدت المباراة ندية بين الفريقين خاصة في الشوط الثاني الذي جاء قويا واستطاع محمد سعد لاعب النصر تسجيل هدف اللقاء الوحيد من تمريرة محمد حسن ميدو لينفرد سعد بحارس بورتو ويسدد الكرة في الزاوية اليسرى.

ويخوض النصر مباراة ودية أخرى اليوم أمام أمام فريق ملوي في السادسة مساءا استعدادا يختتم بها النصر تجاربه الودية ليبدأ الفريق الاستعداد لمواجهة القناة في الجولة الأولي بالموسم الجديد.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
صحة السويس: استمرار تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بمراكز الشباب بحملة «معا نطمئن»

صحة السويس: استمرار تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بمراكز الشباب بحملة «معا نطمئن»

«التعاون الدولي»: تعزيز الشراكات الإنمائية في البرنامج القومي للتغذية المدرسية

«التعاون الدولي»: تعزيز الشراكات الإنمائية في البرنامج القومي للتغذية المدرسية

«أهلي ٢٠٠٧» يفوز على وادي دجلة ٤- صفر وديًّا

«أهلي ٢٠٠٧» يفوز على وادي دجلة ٤- صفر وديًّا

هزاع بن زايد: إكسبو يجمع العالم تحت راية المحبة.. والإمارات حققت المستحيل

هزاع بن زايد: إكسبو يجمع العالم تحت راية المحبة.. والإمارات حققت المستحيل