بعد تجديده للزمالك.. 10 أرقام هامة في رحلة كارتيرون داخل القلعة البيضاء

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أعلنت اللجنة المكلفة بإدارة شؤون نادي الزمالك تجديد عقد المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون لمدة 3 مواسم مقبلة.

ويقود كارتيرون الولاية الفنية لفريق الكرة بنادي الزمالك في ولاية ثانية بدأت في مارس من العام الجاري، بعد رحيل مفاجئ عن ولايته الأولى بالنادي.

نستعرض من خلال التقرير التالي 10 أرقام تخص رحلة كارتيرون داخل قلعة ميت عقبة عقد تجديد عقده مع النادي.

كارتيرون قاد الزمالك في 57 مباراة بكل البطولات خلال ولايتين فاز في 38 وتعادل في 14 وخسر في 5 مواجهات فقط.

حقق كارتيرون 3 ألقاب مع الزمالك بواقع بطولتي السوبر المصري والأفريقي في الولاية الأولى والدوري الممتاز في الثانية.

كارتيرون عادل ألقاب كل من نيلو فينجادا وعصام بهيج أصحاب الثلاثة تتويجات مع الزمالك، ويفصله لقب عن معادلة ألقاب كل من محمود أبورجيلة وكابرال مع القلعة البيضاء.

على مستوى مباريات القمة أمام الأهلي قاد كارتيرون الزمالك في 5 مباريات، خسر مرتين، منهم مرة بالانسحاب، وفاز في واحدة، وتعادل في 2، منهم تعادلاً أعقبه حسم الفريق الأبيض ركلات الترجيح والتتويج بالسوبر المصري.

كارتيرون استخدم 34 لاعبًا خلال ولايته الأولى مع الزمالك و31 في الولاية الحالية.

177 يومًا غابهم كارتيرون عن الزمالك ما بين الولايتين، وذلك خلال فترة قيادته للتعاون السعودي.

الفوز الأكبر لكارتيرون خلال ولايتيه للزمالك، كان بنتيجة 4/1 على حساب تونجيث السنغالي والبنك الأهلي، والخسارة الأكبر في مواجهة طلائع الجيش بنتيجة 3/2 في دوري موسم 2019-2020.

كارتيرون هو المدير الفني الأجنبي الوحيد الذي حقق ألقابًا مع الزمالك بعد الرحيل عن الأهلي، فلم يحقق ذلك من قبل سوى الوطني محمود الجوهري.

الفرنسي هو خامس أجنبي يقود الزمالك للقب الدوري الممتاز في القرن الحالي بعد كل من الألماني أوتوفيستر والبرازيلي كابرال، والثنائي البرتغالي فينجادا وفيريرا.

8 مباريات لم يسجل خلالها الزمالك من أصل 57 تحت قيادة كارتيرون، أخرها كان امام الجونة في مايو الماضي.