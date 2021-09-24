تحرير محاضر وغضب بسبب منع دخول أعضاء قبل انتخابات سموحة .. وفرج عامر يرد

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عمت موجة غضب بين بعض أعضاء الجمعية العمومية في نادى سموحة الرياضى الاجتماعى، احتجاجا على ما وصفوه بـ«سياسة الإقصاء وتكميم الأفواه»، نتيجة منع أعضاء من دخول النادى، وحرروا محاضر قانونية بقسم شرطة سيدى جابر، مطالبين المرشحين على مقاعد رئيس مجلس الإدارة والأعضاء بإعلاء مصلحة النادى أولا ونبذ أي خلافات قد تؤثر على سمعة ومكانة المؤسسة الرياضية، فيما أكد المهندس محمد فرج عامر رئيس النادى أن القانون يسرى على الجميع ومن يتجاوز يحال إلى التحقيق.

فوجئ عدد من أعضاء النادى بمنعهم من الدخول، وتعليق أسمائهم على البوابة الرئيسية للنادى، تزامنا مع إجراء الانتخابات المقررة يوم 29 أكتوبر المقبل.

وقالت شقيقة برلمانى سابق، عضوة بالنادى، أنها فوجئت عند دخولها بوضع اسمها مصحوب بصورتها على أبواب نادي سموحة وصدور قرار بمنعها من الدخول لحين الانتهاء من التحقيق معها دون تحديد موعد أو سبب واضح للدخول.

وأوضحت أنها توجهت إلى النادي للدخول برفقة أسرتها لكن فوجئت بمنعها من الدخول، وأن أفراد الأمن أكدوا صدور قرار من مجلس الإدارة بمنعها من الدخول، دون إبداء أسباب واضحة، مشددة على ضرورة اتباع كافة الطرق الرسمية لاتخاذ الإجراءات القانونية، احتجاجًا على قرار منعها من دخول النادي واحالتها للتحقيق دون سبب وبدون علمها- بسحب قولها-.

كما شهدت الأيام الأخيرة، منع عدد من الأعضاء من دخول النادي، بينهم أحمد عجلان، نائب رئيس مجلس الإدارة، من حضور اجتماع مجلس الإدارة لبحث موقف المرشحين المستبعدين من الانتخابات المقبلة، وتحرر محضر حمل رقم 10810 إداري سيدي جابر، كما حرر اللواء سعيد رشاد، عضو الجمعية العمومية بنادي سموحة، محضر مماثل بقسم شرطة سيدي جابر، حمل رقم 10457 إداري سيدي جابر، لمنعه من دخول النادي وعرقلته عن التقدم بأوراق ترشحه في الانتخابات.

يأتى ذلك قبل أيام من إجراء انتخابات نادى سموحة الرياضى الاجتماعى، وقرار مجلس ادارة النادى باستبعاد المهندس محمد مجاهد المرشح المحتمل على منصب رئيس النادى، من خوض الانتخابات، فيما أصدر بياناً رسمياً اليوم الخميس أشاد فيه بتمسك أعضاء النادي به، ودعمهم له، وتأكيد رغبتهم الحقيقية في التغيير، ومساندتهم له، عقب استبعاده المبدئي من كشوف المرشحين، مستطرداً: «بانتظار القرار النهائي للجنة الأولمبية».

وأضاف، في بيان صادر عن المركز الإعلامي له، مخاطبًا أعضاء نادي سموحة «الرياضي- الاجتماعي»: «لن يُثنيني أي شيء عن تحقيق مطالبكم، فأنتم الأهل والأصدقاء والأعضاء، وما أسعى إليه هو رضاكم وتنفيذ رغباتكم في ترشحي، وتحقيق ما يليق بكم وأبنائكم وناديكم العريق».

وأكد «مجاهد» على أن فريق من القانونيين المتخصصين، أخذ على عاتقه أمر تأكيد وإثبات صحة موقفنا القانوني في الترشح وبنسبة 100% بالتوازي مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية؛ لوضع كل من خالف القوانين واللوائح، أو لم يحترم قدسية المال العام، أمام المسؤولية القانونية.

على الجانب الآخر، قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة النادى الحالى والمرشح على ذات المنصب في الانتخابات المقبلة، أنه فيما يتعلق بمنع أحمد عجلان نائب رئيس مجلس الإدارة، من حضور اجتماع مجلس الإدارة لبحث موقف المرشحين المستبعدين، فهذا مغاير للحقيقة تماماً ولم يتم منعه وانما هو من تغيب عن حضور الاجتماع.

وأضاف في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن النادى يسير بمبدأ ترسيخ القانون وتعميم تنفيذه على الجميع، باعتبارنا في دول قانون بالأساس، مشيرا إلى أن السيدة العضو الموقوفة والممنوعة من دخول النادى وجهت السباب والشتائم له كرئيس للنادى والنادى ذاته، فضلاً عن تطاولها بشكل مستمر ودائم، مشيرا إلى أن عدد من عضوات النادى تقدمن بشكاوى ضدها فتم إيقافها من قبل مدير عام النادى ومنعها من الدخول لحين الانتهاء من التحقيقات معها بشأن ما ورد في حقها من شكاوى.

وأكد «عامر»، أن من يتجاوز في حق النادى وأعضائه يتم التحقيق معه من خلال إدارة الشؤون القانونية وهى من تثبت البراءة أو الإدانة، فضلا عن أحكام القانون على الجميع.

ويشهد ماراثون انتخابات مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي بالإسكندرية، منافسة قوية وشرسة للغاية بين المرشحين، خاصة الذين يخوضون الغمار على مقاعد العضوية سواء تحت السن أو فوق السن، فيما وصل عدد المرشحين على مقعد الرئيس والنائب والأعضاء إلى 76 مرشحاً بعد انسحاب مرشحين أحدهما على مقعد الرئيس والآخر على مقعد النائب.

وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات، انعقاد الجمعية العمومية العادية، في 29 أكتوبر المُقبِل، في مقر النادي وفقا لأحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، ولائحة النظام الأساسي للنادي، والمعتمدة من اللجنة الأوليمبية.

وأوضحت اللجنة أن التوقيع في الكشوف يبدأ من الساعة الـ9 صباحًا، وحتى الـ7 مساءً، حيث يبدأ التصويت مع بداية التسجيل في كشوف الحضور، وينتهي بانتهاء مواعيد التسجيل، ويكون الاجتماع صحيحًا بحضور 10 آلاف عضو على الأقل، ممن يحق لهم حضور الجمعية العمومية، فإذا اكتمل النصاب القانوني، يتم فرز الأصوات، وبدء مناقشة جدول الأعمال، بعد الانتهاء من التوقيع في الكشوف الساعة 7 مساءً، في استاد الهوكي.

وأشارت اللجنة الانتخابية إلى أن الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية، هم المسددين للاشتراك السنوي لعام 2020-2021 وذلك قبل تاريخ الجمعية العمومية بـ15 يومًا، والذين مضت على عضويتهم سنة على الأقل من تاريخ الجمعية العمومية.

المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة - صورة أرشيفية

قبل أسابيع من الانتخابات .. غضب في سموحة بسبب منع أعضاء من دخول النادى وتحرير محاضر قانونية

قبل أسابيع من الانتخابات .. غضب في سموحة بسبب منع أعضاء من دخول النادى وتحرير محاضر قانونية

قبل أسابيع من الانتخابات .. غضب في سموحة بسبب منع أعضاء من دخول النادى وتحرير محاضر قانونية

قبل أسابيع من الانتخابات .. غضب في سموحة بسبب منع أعضاء من دخول النادى وتحرير محاضر قانونية

قبل أسابيع من الانتخابات .. غضب في سموحة بسبب منع أعضاء من دخول النادى وتحرير محاضر قانونية

قبل أسابيع من الانتخابات .. غضب في سموحة بسبب منع أعضاء من دخول النادى وتحرير محاضر قانونية

قبل أسابيع من الانتخابات .. غضب في سموحة بسبب منع أعضاء من دخول النادى وتحرير محاضر قانونية

قبل أسابيع من الانتخابات .. غضب في سموحة بسبب منع أعضاء من دخول النادى وتحرير محاضر قانونية .. والادارة: "تجاوز غير مقبول"

قبل أسابيع من الانتخابات .. غضب في سموحة بسبب منع أعضاء من دخول النادى وتحرير محاضر قانونية .. والادارة: "تجاوز غير مقبول"

قبل أسابيع من الانتخابات .. غضب في سموحة بسبب منع أعضاء من دخول النادى وتحرير محاضر قانونية .. والادارة: "تجاوز غير مقبول"

قبل أسابيع من الانتخابات .. غضب في سموحة بسبب منع أعضاء من دخول النادى وتحرير محاضر قانونية .. والادارة: "تجاوز غير مقبول"

قبل أسابيع من الانتخابات .. غضب في سموحة بسبب منع أعضاء من دخول النادى وتحرير محاضر قانونية .. والادارة: "تجاوز غير مقبول"