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انفجار مرفأ بيروت.. القضاء يتحرك بعد "تهديد" المحقق العدلي

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انفجار مرفأ بيروت.. القضاء يتحرك بعد "تهديد" المحقق العدلي انفجار مرفأ بيروت.. القضاء يتحرك بعد "تهديد" المحقق العدلي

جي بي سي نيوز :- طلب النائب العام اللبناني القاضي غسان عويدات، الثلاثاء، من المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار إعداد تقرير حول ما يتم تداوله عن "تعرضه للتهديد" من قبل جماعة "حزب الله".

جاء ذلك في بيان للنيابة العامة نشرته على حسابها بـ"تويتر".

وفي وقت سابق الثلاثاء، كتب الصحفي اللبناني إدمون ساسين عبر حسابه بـ"تويتر" أن "حزب الله" وعبر وفيق صفا (مسؤول بالحزب) بعث برسالة تهديد إلى البيطار.

وذكر الصحفي الذي يعمل مراسلاً لقناة "أل بي سي" اللبنانية الخاصة، أن مفاد الرسالة: "وصلت معنا منك إلى المنخار، سنمشي معك إلى النهاية بالمسار القانوني، وإذا لم يمش الحال رح نقبعك (نقتلعك)".

وأضاف أن "رد بيطار جاء كالتالي: فداه، بيمون كيف ما كانت التطييرة منه (في إشارة إلى أنه غير مبالي بالتهديد)".

وتعليقاً على ما ذكره ساسين، قال وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي: "لا علم لديه بأي أمر".

وأضاف رداً على سؤال للصحفيين أثناء زيارته المقر العام لقوى الأمن الداخلي بيروت: "القوى الامنية تقوم بواجبها والقاضي (بيطار) يقوم بواجبه".

وفي 4 أغسطس/ آب 2020، وقع انفجار في المرفأ أودى بحياة 217 شخصا وأصاب نحو 7 آلاف آخرين، فضلا عن أضرار مادية هائلة في أبنية سكنية وتجارية.

وفي أغسطس / آب الماضي انتقد أمين عام "حزب الله" حسن نصرالله أداء القاضي بيطار، وقال إن "التحقيق القضائي في قضية انفجار المرفأ مسيّس ويخضع للاستنسابية".

وكان القاضي بيطار ادعى في 2 يوليو / تموز الماضي على 4 مسؤولين لبنانيين بينهم رئيس السابق حسان دياب و6 من كبار الضباط الأمنيين.

الاناضول 

جي بي سي نيوز

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