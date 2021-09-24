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وزير المياه والبيئة اليمني: مليشيا الحوثي تستغل ملف خزان صافر للمساومة والابتزاز

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وزير المياه والبيئة اليمني: مليشيا الحوثي تستغل ملف خزان صافر للمساومة والابتزاز وزير المياه والبيئة اليمني: مليشيا الحوثي تستغل ملف خزان صافر للمساومة والابتزاز
دعا مجلس الأمن لاتخاذ مواقف حازمة ضدها

وزير المياه والبيئة اليمني: مليشيا الحوثي تستغل ملف خزان صافر للمساومة والابتزاز

بحث وزير المياه والبيئة اليمني المهندس توفيق الشرجبي، اليوم، مع السفير الصيني لدى اليمن كانغ يونغ، إمكانية دعم قطاع المياه في اليمن الذي تعرض لأضرار بالغة بسبب الحرب التي شنتها مليشيا الحوثي على مختلف المحافظات.

وأشار "الشرجبي" بحسب ما بثته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إلى التهديد البيئي والإنساني والاقتصادي الذي يمثله وضع خزان صافر النفطي على اليمن والملاحة الدولية في ظل الرفض الحوثي للتعاون مع الأمم المتحدة ومنع وصول فريقها الفني لتقييم حالة الخزان المتهالك وتحديد المتطلبات اللازمة لتفريغه من النفط وتفادي الكارثة.

وأعرب عن أمل في أن تتواكب تحركات المجتمع الدولي مع حجم العواقب وتغيير أسلوب تعامله مع ملف خزان صافر الذي تستغله المليشيا للمساومة والابتزاز واتخاذ مجلس الأمن مواقف حازمة لإلزام الحوثيين على وقف تلاعبهم ومماطلتهم بشأن الخزان.

من جانبه عبر السفير الصيني، عن قلق بلاده بشأن وضع خزان النفط "صافر"، مؤكداً دعم الصين لليمن واستمرارها في بذل الجهود لحل قضية صافر، مجدداً الدعم لعملية السلام وجهود المبعوث الاممي من اجل التوصل إلى حل دائم ومستدام للازمة اليمنية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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