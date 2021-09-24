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بمشاركة عربية وأجنبية.. تواصل كرنفال الغردقة للفنون للاحتفال بيوم السياحة العالمى

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بمشاركة عربية وأجنبية.. تواصل كرنفال الغردقة للفنون للاحتفال بيوم السياحة العالمى بمشاركة عربية وأجنبية.. تواصل كرنفال الغردقة للفنون للاحتفال بيوم السياحة العالمى

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لليوم الثالث تواصل أعمال كرنفال الغردقة للفنون بمشاركة مصرية وعربية وأجنبية بمنطقة الممشي السياحي بمدينة الغردقة ضمن احتفالات وزارة السياحة بيوم السياحة العالمي وسط مطالب بإدراج الكرنفال على أجندة الاحتفالات الخاصة بوزارة السياحة سنويا.


وأكد الفنان التشكيلي محمد حميدة منظم الاحتفالية أن مؤسسة اوستراكا للفنون تنظم الكرنفال حيث يشكل فيه الفنانون التشكيلين مجسمات تشكيلية ملونة عن رؤيتهم لمعالم السياحية تشكيليا وفنيا وأبرز المشاركين من مصر ولبنان وروسيا وبيلاروسيا وبلجيكا وأوكرانيا وإنجلترا وتركيا والسعودية وفلسطين وسط حضور من كبار الفنانين والفنانات من دول مختلفة.


ويشمل الكرنفال 4 أقسام بينها التشكيل المجسم والرسم والتصوير على المجسمات والسيرف بورد ووفرق موسيقية واستعراضية يوميا تقدم إبداعتها أمام الجمهور بالممشي السياحى وحفل ختام يضم افتتاح معارض الفنون المختلفة من أرت والأعمال المركبة والتجهيز في الفراغ والنحت والتصوير بجانب مشاركة فرقة اوركسترا وزارة الشباب والرياضة بقيادة المايسترو مازن دراز.


وفي نهاية الاحتفالات يشارك جميع الفنانين والفنانات في تكوين مجسم تشكيلي لونى تحت اسم هرم السياحة والفنون وهو مجسم ضخم ليكون معلما حضاريا وذكري لهذا الحدث الفنى الضخم ويضم الكرنفال اسماء لامعة في الحركة التشكيلية من مصر وخارج مصر يتم تكريم بعضهم في حفل الختام والمقرر حضور بعض الشخصيات العامة.

المصرى اليوم

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