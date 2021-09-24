التعليم تكشف حقيقة وضع صور محمد هنيدي في كتب الثانوية العامة

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كشفت الدكتورة نوال شلبى مديرة مركز المناهج بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ما تداولته بعض صفحات السوشيال ميديا يدعي أصحابها أنها منهج الأحياء الجديد للصف الثالث الثانوي وتستخدم فيها صور الممثلين وخاصة الفنان محمد هنيدي، قائلة: «مفيش منهج أحياء جديد للصف الثالث هذا العام، كمان أن مناهج ثانوي بوجه عام لا تطبع ولكنها على بنك المعرفة».



وطالبت مديرة مركز المناهج، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، الفنان محمد هنيدي بمقاضاة المسؤولين عن نشر وتداول صور لكتاب الأحياء، قائلة: «أنا من المعجبين به ويجب رفع دعوى على الناس دي لأنهم مطلعينه في دور عضلة من عضلات الجسم وهذا لا يليق».