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فريق كبار بلا مأوى ينقذ رجل مسن من الشارع

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فريق كبار بلا مأوى ينقذ رجل مسن من الشارع فريق كبار بلا مأوى ينقذ رجل مسن من الشارع

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ورد عدد من البلاغات لبرنامج حماية الأطفال والكبار بلا مأوي بشأن مسن يفترش الرصيف بمدينة بدر منذ أسبوعين تقريباً ولدية بعض الفطريات والجروح بالساق، وتم متابعته أكثر من مرة بالتنسيق مع المواطنين في المنطقة حتى يتم إيداعه أو نقله لإحدى المستشفيات لكن دون جدوى ويرفض التحدث أو التحرك مع أي شخص بالإضافة إلى رفضه المأكل والمشرب من أي شخص.

واستمرارا لمتابعته من جانب الفريق اليوم بعد ظهور عدد من المشاكل الصحية لدية وبعد كسب ثقته وعقد جلسه معه اتضح أنه يدعى ف.ح يبلغ من العمر ٥٩ عاما يحمل بطاقة رقم قومى بعنوان مسكن بمنطقة عابدين كما اتضح أنه لدية بعض الضلالات يوصل لجزء من الحديث وينتقل بالحديث إلا كلام غير مفهوم ويتمتم بعبارات ليس لها معنى، حيث أنه أفاد أنه كان يعمل مشرف أمن بإحدى الشركات وكان يقيم بعقد ايجار في إحدى مساكن مدينة بدر وتم طرده من الوحده السكنية عام ٢٠٢٠ وكما تم التنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية لتحويله إحدى المستشفيات الحكومية.

وتم التنسيق مع مرفق الإسعاف لنقله إلى مستشفى السلام ثم تم تحويله إلى مستشفى حميات العباسية وبعد توقيع الكشف الطبي عليه مره أخرى وعمل الاشاعات اللازمة من صدر وأشعة على المخ وسحب عينات من موضوع الإصابة بالساق وفحوصات كورونا وعمل مسحه كورونا تم حجزه بالمستشفى لإصابته بالتهاب رئوي واشتباه إصابته بغرغرينا غازية.

المصرى اليوم

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