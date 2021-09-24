«الغوص» تحذر من من التعامل مع ٥٤ كيان غير مرخص بالبحر الأحمر

كشف مسؤولو غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية بمحافظتي البحر الاحمر وجنوب سيناء عن اصدار القائمة الخاصة بالكيانات التي تمارس نشاط الغوص بطرق غير شرعية «قانونية» لعدم اتباعها الطرق القانونية والشروط والقواعد والضوابط المتبعة فيما يتعلق بممارسة سياحةً الغوص والتي تجذب السائحين الزائرين لمصر.

واوصت الغرفة شركات السياحة بعدم إجراء أي حجوزات متعلقة بنشاط الغوص لدى هذه الشركات غير القانونية وغير المرخصة لعدم حدوث أي أزمات أو حوادث

وحذرت الغرفة الشركات السياحية ووكالات السفر والسياحة المصرية والأجنبية من التعامل مع هذه الكيانات عن طريق إجراء أي حجوزات متعلقة بنشاط الغوص لدى هذه الكيانات، لعدم إتباعها لكافة الاشتراطات الفنية الآمنة لممارسة الغوص

وحددت الغرفة 54 كيانًا من مراكز الغوص بالبحر الاحمر وجنوب سيناء تعمل بشكل غير شرعي أو قانوني وضرورة عدم التعامُل مع الأفراد والكيانات الغير قانونية وذلك ضمن الجهود المبذولة من قِبل وزارة السياحة والغُرفة للارتقاء بالمُنتج السياحي المصري ولرفع مُستوى الجودة للمُنشآت السياحية العاملة بقطاع الغوص والأنشطة البحرية وان هذه المخالفات تهدر الجهد الكبير المبذول في ضوء الرؤية المتكاملة والهدف المُشترك لتنظيم القطاع ورفع مُستوى الخدمة