انتشال جثة شاب بعد غرقه بأحد الشواطئ بالغردقة

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تمكن عدد من غطاسي جمعية البيئة والانقاذ البحري بالغردقة من انتشال جثة شاب بعد مصرعه غرقا بأحد الشواطئ المفتوحة اثناء السباحة بمنطقة فلفلة بكورنيش الشيراتون وذلك بعد تلقي البلاغ بعد منتصف الليل.

وتبين من التحريات الأمنية أن المجني عليه يدعي مكاريوس 21 عام وكان يقضي اجازة بالغردقة وتعرض لاسفكسيا الغرق وتم انتشال الجثة ونقلها بسيارة اسعاف وايداعها مشرحة مستشفى الغردقة العام تحت تصرف النيابة.

كان اللواء محيي سلامة مدير امن البحر الاحمر قد تلقي اخطارا بوجود حالة غرق بأحد الشواطئ المفتوحة بكورنيش الغردقة وتم اخطار اجهزة البحث والانقاذ للعثور على المفقود وتمت الاستعانة بعدد من الغطاسين المتطوعين الذين تمكنوا من انتشال جثة المجني عليه وتحرر محضر بالواقعة.