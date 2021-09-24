كوريا الجنوبية عن التصريحات الإيجابية لبيونج يانج حول إعلان نهاية الحرب: مهمة للغاية

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أعلن السكرتير الأول للتواصل مع الشعب بالمكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية بارك سو هيون، إن بلاده تنظر إلى رد الفعل الإيجابي الذي أبدته كوريا الشمالية على اقتراح الرئيس «مون جيه-إن» بإعلان نهاية الحرب رسميا بالقول «مهم للغاية وذو شأن كبير»، وذلك تعقيبا على تصريحات شقيقة الزعيم الكوري الشمالي «كيم يو-جونغ»، بأن اقتراح «مون» بإعلان نهاية رسمية للحرب الكورية هو «فكرة تستحق الإعجاب».

وقال «بارك سو-هيون»،إن السلطات لا تزال تحلل تصريحات بيونغ يانغ، مضيفا أنه من السابق لأوانه إصدار رد رسمي، ورأى «بارك» أن الفرصة «ممكنة بما فيه الكفاية» لانهاء الحرب إذا تم استيفاء الشروط والفرص.

وقال «بارك»: «يمكن أن تتسارع (المحادثات بشأن توقيع إعلان نهاية الحرب) إذا استجابت الولايات المتحدة لمطلب كوريا الشمالية بإزالة السياسات العدائية وقبلت كوريا الشمالية الحوار.