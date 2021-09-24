شقيقة الزعيم الكوري الشمالي عن اقتراح سول إعلان نهاية الحرب: عرض مثير للاهتمام

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قالت كيم يو-جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون، إن بلادها مستعدة لمناقشة تحسين العلاقات بين الكوريتين، إذا تخلت كوريا الجنوبية عن موقفها العدائي تجاه الشمال، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية .

وأضافت أن اقتراح الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن بخصوص إعلان نهاية الحرب عرض مثير للاهتمام وفكرة جيدة، نظرا لأنه قد يؤدي إلى الإنهاء الفعلي لحالة الهدنة غير المستقرة التي طال أمدها في شبه الجزيرة الكورية، وسحب المواقف العدائية تجاه الجانب الآخر.

وأكدت من أجل إعلان نهاية الحرب، يجب ضمان احترام الطرفين وسحب النظرة المتحيزة للطرف الآخر والسياسة العدائية القاسية والمعايير المزدوجة غير العادلة، مؤكدة على أنه من الممكن أن تعلن الكوريتان عن نهاية الحرب مع الجلوس وجها لوجه وإجراء مناقشات إزاء العلاقات بين الكوريتين والآفاق المستقبلية في شبه الجزيرة الكورية عند استيفاء الشروط المسبقة.

وأضافت أن بلادها على استعداد للحفاظ على الاتصالات الوثيقة مع سيئول مرة أخرى وإجراء مناقشات بناءة حول تحسين العلاقات الثنائية وآفاق تطويرها، إذا تخلت سيئول عن المعايير المزدوجة وسياستها العدائية تجاه الشمال.

وشددت كيم، على أنه يجب أن تتخلى كوريا الجنوبية عن التحيزات المزدوجة وغير المنطقية والعادات السيئة والمواقف العدائية، في إشارة إلى تمجيد تبرير أفعالها وشرعيتها من جهة وانتقادها لممارسات كوريا الشمالية المشروعة لحقها في الدفاع عن النفس من جهة أخرى.

واقترح الرئيس الكوري الجنوبي مون، خلال خطابه أمام الأمم المتحدة في وقت سابق من الأسبوع أن تعلن الكوريتان ومعهما الولايات المتحدة وربما بانضمام الصين انتهاء الحرب الكورية رسميا 1950-1953، قائلا إنه سيمثل نقطة انطلاق محورية في إنشاء نظام جديد للمصالحة في شبه الجزيرة الكورية.