وزير الرياضة يشهد أول انتخابات ويطمئن على تطبيق الإجراءات الاحترازية بنادى التوفيقية

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اطمئن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على تطبيق كافة الإجراءات والضوابط الاحترازية أثناء سير العملية الانتخابية التي تجري الآن بنادى التوفيقية للتنس وذلك خلال زيارته السريعة التي تضمنت الالتقاء بمدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة والذى قدم لوزير الشباب والرياضة توضيحاً تفصيلياً عن التزام المديرية بكافة الضوابط التي وضعتها الوزارة بشأن الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.

ومن جانبه شدد الدكتور أشرف صبحى على ضرورة استمرار تطبيق الإجراءات في كافة مراحل العملية الانتخابية بجميع الهيئات الرياضية والشبابية في نطاق كل محافظة.

وأشاد صبحى بأداء اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الهيئات الرياضية الأمر الذي أثمر عن إجرائها في أجواء هادئة دون وجود أية مشكلات تذكر حتى الآن رغم وجود العديد من الهيئات التي تجري انتخاباتها خلال الفترة الحالية في مختلف المحافظات بالشكل الذي يضمن التطبيق الكامل لكافة ضوابط الحيادية والنزاهة والعدالة المطلقة بين المرشحين خلال جميع مراحل العملية الانتخابية بدءا من ضبط التصنيف الخاص بالجمعيات العمومية وعدالته وفتح باب الترشح والنظر في الطعون والشكاوى والالتماسات وإجراءات العملية الانتخابية ذاتها وهى جميعها أمور تشرف عليها إشرافاً كاملاً اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أنه حرص على الاطمئنان على انطلاقة العملية الانتخابية بأحد الأندية التي تجري فيها الانتخابات حالياً وهو نادى التوفيقية الذي يمثل واحدا الأندية الرياضية الكبيرة فضلاً عن الاطمئنان على التزام الهيئات المشرفة على الانتخابات بتطبيق الإجراءات والضوابط الاحترازية مؤكداً على حرص الجميع على استمرار العملية الانتخابية في جميع الهيئات خلال الفترة المقبلة بذات الإجراءات والأجواء الهادئة والمنضبطة.