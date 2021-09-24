وزير الخارجية الإيراني : منفتحون حول تبادل السجناء مع أمريكا

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قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، إن بلاده مستعدة لاستئناف المفاوضات بشأن برنامجها النووي قريبا، منددا في الوقت نفسه بنهج الإدارة الأمريكية إزاء هذا الملف.

وأشار عبداللهيان في مقابلة أجرتها معه شبكة «إن بي سي» الأمريكية إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن تتحدث عن استعدادها للعودة إلى تطبيق التزاماتها بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015، غير أنها لم تتخذ بعد أي خطوات بغض تأكيد حسن نيتها لحكومة إيران الجديدة وشعبها وبالعكس فرضت عقوبات جديدة على طهران.

وأوضح أن بايدن يندد علنا بنهج سلفه دونالد ترامب إزاء إيران، لكنه في الوقت نفسه يواصل تطبيق العقوبات المفروضة على طهران من قبل الإدارة السابقة.

وأعرب عبداللهيان عن انفتاح طهران على تبادل السجناء مع الولايات المتحدة، وذلك «كمسألة إنسانية حصرا».

وحول قضية اغتيال قائد «فيلق القدس» قاسم سليماني بغارة أمريكية في بغداد مطلع عام 2020، شدد عبداللهيان على أن حكومة طهران لا تعتبر هذا الملف مغلقا، مشيرا إلى ضرورة تقديم مدبري ومنفذي هذه «العملية الإرهابية ضد بطل وطني» إلى العدالة.