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يتفقد أعمال تطوير الطريق الدائري

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السيسي يتفقد أعمال تطوير الطريق الدائري يتفقد أعمال تطوير الطريق الدائري

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تفقد الرئيس عبدالفتاح ، بعد ظهر اليوم الجمعة أعمال تطوير وتوسعة القوس الشرقي للطريق الدائري والمحاور الفرعية المغذية له بداية من محور جيهان السادات بطريق صلاح سالم، ثم المنطقة المحيطة بحي الأسمرات وربطها بمحور الشهيد ومحور شينزو آبي وهي الطرق الجديدة التي تخدم عشرات الآلاف من السيارات على مدار الساعة، حيث ساهمت بشكل كبير في تخفيف التكدس المروري واختصار زمن رحلات المواطنين اليومية حول مناطق القاهرة الكبرى وحققت سلاسة وسرعة التنقل وتخفيض معدلات السيارات فضلاً عن توفير تكلفة الوقود.

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس اطلع على أعمال التطوير والصيانة الشاملة للقوس الشرقي للطريق الدائري وتشمل رفع كفاءته وتوسعته ليصل إلى ٨ حارات مرورية بكل اتجاه بما في ذلك المداخل والمطالع والمخارج، مروراً بمناطق محور الفريق العصار وصولاً إلى محور شبرا / بنها الحر الذي احدث نقلة نوعية في انهاء الكثافات المرورية التي كان يشهدها طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى.

أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس حرص على التوقف أثناء الجولة التفقدية ليناقش العاملين والمسؤولين بعدد من مواقع العمل المختلفة بشأن تفاصيل الخطوات التنفيذية الجارية، مؤكدًا الالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من الأعمال وبالمواصفات الفنية القياسية، فضلاً عن التطبيق الدقيق للإجراءات الخاصة بالحفاظ على صحة وسلامة العاملين.

السيسي يتفقد أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري
السيسي يتفقد أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري
السيسي يتفقد أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري
السيسي يتفقد أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري
السيسي يتفقد أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري
السيسي يتفقد أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري
السيسي يتفقد أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري

المصرى اليوم

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