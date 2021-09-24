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"التعاون الإسلامي" تدين استهداف الحوثي للمدنيين في أبها بطائرة مفخخة

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"التعاون الإسلامي" تدين استهداف الحوثي للمدنيين في أبها بطائرة مفخخة "التعاون الإسلامي" تدين استهداف الحوثي للمدنيين في أبها بطائرة مفخخة
جددت مساندتها لإجراءات المملكة للحفاظ على أمنها واستقرارها

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في بيان اليوم، عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدنيين الأبرياء في مدينة أبها بطائرة مسيرة مفخخة؛ حيث تمكنت الدفاعات الجوية من اعتراضها وتدميرها قبل الوصول إلى هدفها.

وشدد الأمين العام على أن المنظمة تدين الممارسات الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح.

وأكد "العثيمين" مجددًا وقوف منظمة التعاون الإسلامي ومساندتها لجميع الإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية للحفاظ على أمنها واستقرارها، وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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