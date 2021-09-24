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سامح شكري يلتقى أعضاء مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي

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سامح شكري يلتقى أعضاء مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي سامح شكري يلتقى أعضاء مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي

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شارك سامح شكري وزير الخارجية في جلسة نقاشية نظمها مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، وتناول خلال الجلسة النقاشية أبرز محددات السياسة الخارجية المصرية، والجهود المصرية على الصعيدين الدولي والإقليمي.

وعلى هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك واستمراراً للتعاون المشترك من خلال آليه التعاون الثلاثي، عقد شكري اجتماعاً مع نظيريه القبرصي نيكوس خريستودوليدس، واليوناني نيكوس ديندياس للتباحث حول دفع التعاون بين البلدان الصديقة الثلاث، في مختلف المجالات والتنسيق بشأن الققضايا محل الاهتمام المشترك.

كما التقي وزير الخارجية نظيره وزير خارجية النيجر حاسومي مسعودو وبحث أوجه التعاون العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وأهم القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. كما التقى نظيره الصومالي محمد عبدالرازق للتشاور حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا محل اهتمام البلدين الشقيقين.

المصرى اليوم

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