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الحلقات الجديدة فى أكتوبر.. عائلتا أكرم حسنى ومى كساب ضيوف الموسم الرابع من «الفاميليا »

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الحلقات الجديدة فى أكتوبر.. عائلتا أكرم حسنى ومى كساب ضيوف الموسم الرابع من «الفاميليا » الحلقات الجديدة فى أكتوبر.. عائلتا أكرم حسنى ومى كساب ضيوف الموسم الرابع من «الفاميليا »

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انتهى الفنان أحمد أمين من تصوير الموسم الرابع من برنامجه «الفاميليا»، والذى يعد أول برنامج تفاعلى من نوعية تليفزيون الواقع عن العائلة فى العالم العربى، متفرداً فى هذا الموسم بالكثير من المفاجآت للجمهور، أهمها ظهور النجمين أكرم حسنى ومى كساب كضيفين لـ«أمين» مع فرد من أفراد أسرتهم.

برنامج «الفاميليا» نجح خلال 3 مواسم سابقة فى أن يقدم للأسرة دليلاً يمكنهم من تحسين علاقاتهم ببعضهم البعض، من خلال مناقشة الموضوعات التى تشغل كل أفراد الأسرة المصرية والعربية على اختلاف أعمارهم والروابط التى تجمع بينهم، مقدماً بعض المعلومات والنصائح المعتمدة على بحث علمى، يضيف لها أمين من روحه الطابع الكوميدى المحبب للجمهور.

ويشهد الموسم الرابع من الفاميليا تغييرات من حيث الشكل والمحتوى، حيث يناقش البرنامج بصورة مختلفة موضوعات قريبة تؤثر بشكل يومى على حياتنا العائلية، ويناقش تساؤلات تعمل مجتمعة على تشكيل المجتمع الذى نعيشه، ومن المقرر عرض الحلقات الجديدة من الفاميليا مطلع شهر أكتوبر المقبل.

ويقدم البرنامج من خلال المعايشة الواقعية للأسر المستضافة تجربة فريدة من نوعها تحمل الكثير من الرسائل المؤثرة، واللحظات المميزة بين الآباء وأبنائهم، حيث يقضون يوماً كاملاً سوياً فى تجربة قد لا تتكرر سوى مرة فى العمر ليعيدوا اكتشاف علاقتهم مرة أخرى، ويقدموا الدافع لكل الأسر المشاهدة للحلقات للمشاركة وتطبيق الأفكار المطروحة فى كل حلقة مع أفراد أسرتهم.

البرنامج فكرة رامى السكرى، ويخرجه علاء إسماعيل، ويعرض على وسائل التواصل الاجتماعى فيسبوك ويوتيوب وسناب شات.

المصرى اليوم

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