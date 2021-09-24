بدء الدراسة بكلية الطب جامعة الأقصر مع مطلع العام الجامعى الجديد

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أعلن الدكتور محمد العماري عضو مجلس النواب، بدء الدراسة بكلية الطب جامعة الأقصر خلال العام الدراسي الحالي بنظام التحويل من السنة الدراسية الأولي لطلاب كلية الطب لعدد 50 طالب وذلك بعد موافقة اللجنة الثلاثية التي زارت مقر الكلية الأربعاء الماضي واشادت بمستوى التجهيزات وكذلك بعد زيارة وفد قطاع التعليم الطبي للكلية يوم 26 أغسطس الماضي وتفقده للكلية واشادته أيضا بتجهيزاتها على ان تبدا الدراسة بها بعد موافقة ( المجلس الاعلي للجامعات ) ..

وتغقدت اللجنة الثلاثية الأربعاء الماضي مقر كلية الطب بمدينة طيبة، بحضور الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس الجامعة، ومحمد العمارى، عضو مجلس النواب، للوقوف على إمكانيات الكلية ومتابعة تجهيزاتها لاستقبال الطلاب الجدد ..

واعرب العماري عن تقديره لكافة الجهود المبذولة من محافظ الأقصر المستشار مصطفي ألهم، وللدكتور مجمد محجوب عزوز، رئيس الجامعة، لبدء الدراسة بالكلية مشيدا بدوره في النهوض بالعملية التعليمية بالمحافظة..

كما زار وفد لجنة قطاع التعليم الطبي بالجامعات، برفقة رئيس جامعة الأقصر، ومحمد العمارى، عضو مجلس النواب، كلية الطب يوم 26 اغسطس للوقوف على تقييم الإمكانات المادية والبشرية بكلية الطب البشري، لبحث بدء الدراسة بها هذا العام، وذلك بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكلية..

وأشادت اللجنة بالإمكانات المادية والبشربة والتجهيزات التي تم اعدادها لبدء الدراسة بكلية الطب البشرى التي تؤهلها لبدء الدراسة بكلية الطب هذا العام ليقدم الخدمة الطبية لابناء محافظة الأقصر في مختلف التخصصات.

جدير بالذكر ان مبنى كلية الطب بالاقصر اقيم على مساحة 13 ألف متر مربع، ويضم مدرجات وقاعات التدريس، بالإضافة إلى فصول دراسية ومكاتب العميد والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس ومكاتب للإدارين والمعامل والتى تضم معمل قسم التشريح الأدمى ومعامل الفسيولوجى والهستولوجى والطفيليات والميكروبيولوجى والباثولوجى والفارماكولوجى والطب الشرعى والسموم الأكلينيكية والمكتبة. هذا بالإضافة إلى مبانى للرعاية الطبية والخدمات مسجد وكافتريا ومسطحات خضراء ومبانى وجراج للسيارات لخدمة العملية التعليمية بكلية الطب.