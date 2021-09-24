رئيس جامعة بنها : تفعيل وتطوير المبادرات الرئاسية والعملية التعليمية والجودة

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وجه الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، الشكر والتقدير للقيادة السياسية على الثقة الغالية وتعيينه رئيسا للجامعة.

وقال «سوسة»، في أولى أن تصريحاته الصحفية، عقب صدور القرار الجمهوري بتعيينه رئيسا لجامعة بنها، إن خطة العمل خلال الفترة المقبلة تتضمن الاهتمام بتفعيل المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير الخدمات المجتمعية في مختلف القطاعات، وتطوير القطاع الصحي، والخدمات الصحية المقدمة لمواطني محافظة القليوبية، مشيرا إلى الاهتمام بنظم الجودة لتأهيل الكليات.

وأضاف رئيس الجامعة، أن شعارنا هو البناء على ما سبق لتحقيق الرؤية التي تستحقها جامعة بنها بحكم تاريخها الكبير وكبيت خبرة لمحافظة القليوبية، موجها الشكر لكل رؤساء الجامعة السابقين له، وقيادات الجامعة الحاليين، مؤكدا على ضرورة ترسيخ ثقافة العمل المؤسسي والعمل الجماعي، لأن المؤسسات تتقدم بأفرادها وليس بشخص واحد.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أصدر قراراً جمهورياً بتعيين الدكتور جمال عبدالرحيم سوسة رئيساً لجامعة بنها.

يذكر ان الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها حاصل على بكالوريوس العلوم الطبية البيطرية- كلية الطب البيطرى، جامعة بنها، مايو 1986 وحاصل على ماجستير العلوم الطبية البيطرية- كلية الطب البيطرى، جامعة بنها، أبريل 1990، كما حصل على دكتوراه الفلسفة في العلوم الطبية البيطرية- كلية الطب البيطرى، جامعة بنها، فبراير 1994، وحصل أيضا على دبلوم إدارة القوى العاملة وتنمية الموارد البشرية والتنمية الإدارية، كلية التجارة، جامعة بنها، سبتمبر 2012 ونشر عدد 27 بحث في مجلات عالمية ودولية وعدد 51 بحث في مجلات عربية ومحلية.

وعن المناصب القيادية الجامعية فقد شغل منصب مشرفا على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بتاريخ 18/10/2020، كما شغل منصب عميد كلية الطب البيطري، جامعة بنها ) 17/10/2009- 17/10/2012 )، والاشراف على كلية التربية النوعية جامعة بنها ( 20/11/2017 – 13/5/2018)، ومشرفا عام المدن الجامعية بجامعة بنها ( 27/2/2012 حتى تاريخه)، كما شغل منصب رئيس قسم التوليد والتناسل والتلقيح الاصطناعي بكلية الطب البيطري بمشتهر اعتبارا من 18/3/2013 وحتى 23/12/2020، ومدير مركز المعلومات والخدمات البحثية بجامعة بنها (ديسمبر 2005- أكتوبر 2009)، ومدير مركز التعليم المفتوح بجامعة بنها (نوفمبر 2008- أكتوبر 2009 )، بالإضافة إلى مدير المستشفى البيطري التعليمي بكلية الطب البيطري، جامعة بنها (سبتمبر 2004- فبراير 2009 ).

وأشرف الدكتور جمال سوسة على مركز استخراج الشهادات الموحدة (يونيو 2016 – أكتوبر 2016)، ورئيس اللجنة العليا لجائزة مصر للتميز الحكومي بجامعة بنها ( مارس 2020 حتى تاريخه)، عضو اللجنة التنفيذية لجامعة بنها الأهلية (5/10/2019 وحتى تاريخه)، ورئيس اللجنة العليا لتطوير الهياكل الوظيفية التنظيمية والإدارية بجامعة بنها( قسم تعليم بنها- المستشفيات الجامعية- فرع الجامعة بالعبور) أغسطس 2019 حتى تاريخه، منسق الخطة الوطنية الفرعية لمكافحة الفساد بجامعة بنها منذ ديسمبر 2014 حتى تاريخه، ومنسقا لجامعة بنها في ريادة الأعمال ومشروع توفير وظائف لائقة للشباب مع منظمة العمل الدولية ( 2015-2018 ) ومنسقا لجامعة الطفل مع أكاديمية البحث العلمي للعام الجامعى 2015/2016، ومشرفا على الأسابيع الإقليمية لخدمة المجتمع وحماية البيئة والقوافل المتكاملة بجامعة بنها خلال الأعوام من 2006 حتى 2017.

أما المناصب القيادية على مستوى المجلس الأعلى للجامعات: فقد شغل الدكتور جمال سوسة عضوا للجنة القطاع الطبي البيطري خلال الفترة من 2009 حتى 2012، وعضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين (الجراحات البيطرية) لثلاثة فترات، الدورة الحادية عشر ( 2013 – 2016 )، الدورة الثانية عشر ( 2016 – 2019)، الدورة الثالثة عشر (2019 وحتى الآن ).

وحصل الدكتور جمال سوسة على جائزة الجامعة التقديرية في المجال العلمي للعام الجامعى 2017/2018، كما ساهم في حصول مركز المعلومات والخدمات البحثية بجامعة بنها على المركز الأول في مسابقة أفضل منفذ حكومي خدمي متميز للعام الجامعى 2009 /2010 والمسابقة مقدمة من وزارة الدولة لتنمية الإدارية ( المعهد القومى للإدارة)، وساهم أيضا في حصول 7 إدارات بالمدن الجامعية على الأيزو 9001 لسنة 2015.