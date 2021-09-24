أخبار عاجلة

أبها أكمل المباراة بـ 9 لاعبين.. النصر يضرب بالثلاثة ويقفز للمركز الثالث -
بعد إغلاق 2000 مستشفى.. تحذير من انهيار القطاع الصحي بأفغانستان -
لقاءاتهم بالآخرين معدومة .. نصف مليون مسن فرنسي يعيشون حالة "موت اجتماعي" -
وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الافتراضي رفيع المستوى حول السودان -
مصر تستحدث نيابة متخصصة في جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية -
برحلة خاصة للطائف..."الخطوط" تحتفي بذكرى أول رحلة للملك المؤسس -
عبدالله بن فهد يشارك في الاجتماع 33 لرؤساء اللجان الأولمبية الخليجية -
بالصور.. الكلية التقنية للبنات بالطائف تختتم فعالياتها لليوم الوطني 91 -
شؤون المسجد النبوي تسخر التقنيات الحديثة بالترجمة لخدمة المصلين -
بالصور.. "صحة الطائف" تحتفل بإنجازاتها ومؤشراتها الإيجابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

شمول النمو غير الطبيعي لثروة الموظف العام بقانون الكسب غير المشروع

Print
شمول النمو غير الطبيعي لثروة الموظف العام بقانون الكسب غير المشروع شمول النمو غير الطبيعي لثروة الموظف العام بقانون الكسب غير المشروع

جى بي سي نيوز :- صدر في عدد الجريدة الرَّسمية اليوم الخميس قانون رقم 25 لسنة 2021 المعدل لقانون الكسب غير المشروع، والذي اعتبر في مادته الثَّانية ببندها ثانيا ب كسبا غير مشروع كل زيادة كبيرة أو نمو غير طبيعي على ثروة وموجودات وممتلكات أيِّ موظف عمومي غير مشمول بأحكام هذا القانون ولا يستطيع تعليلها بصورة معقولة قياسا إلى دخله المتأتي من مصادر مشروعة.
وأضاف القانون المادة 5 مكرر والتي نصت على انشاء سجل الكتروني لاقرارات الذمة المالية يحتوي على أسماء مقدميها وتاريخ تقديمها، وتنظم جميع الشؤون المتعلقة بالسجل بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية،وفق بترا . 
وسيصبح العمل بالقانون الجديد المعدل نافذا نهاية شهر تشرين أول المقبل بعد مرور ثلاثين يومًا من صدوره بالجريدة الرسمية والذي تم اليوم الخميس.

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
باسيل: نرفض أي محاولة لإجهاض التحقيق في جريمة مرفأ بيروت

باسيل: نرفض أي محاولة لإجهاض التحقيق في جريمة مرفأ بيروت

الرئيس اللبناني يبعث رسالة خطية إلى الملك

الرئيس اللبناني يبعث رسالة خطية إلى الملك

عدد سكان الأردن يصل غداً لـ 11 مليون نسمة

عدد سكان الأردن يصل غداً لـ 11 مليون نسمة

الخصاونة : لن نتأخر في الاستجابة لتلبية احتياجات لبنان

الخصاونة : لن نتأخر في الاستجابة لتلبية احتياجات لبنان