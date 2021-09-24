شمول النمو غير الطبيعي لثروة الموظف العام بقانون الكسب غير المشروع

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جى بي سي نيوز :- صدر في عدد الجريدة الرَّسمية اليوم الخميس قانون رقم 25 لسنة 2021 المعدل لقانون الكسب غير المشروع، والذي اعتبر في مادته الثَّانية ببندها ثانيا ب كسبا غير مشروع كل زيادة كبيرة أو نمو غير طبيعي على ثروة وموجودات وممتلكات أيِّ موظف عمومي غير مشمول بأحكام هذا القانون ولا يستطيع تعليلها بصورة معقولة قياسا إلى دخله المتأتي من مصادر مشروعة.

وأضاف القانون المادة 5 مكرر والتي نصت على انشاء سجل الكتروني لاقرارات الذمة المالية يحتوي على أسماء مقدميها وتاريخ تقديمها، وتنظم جميع الشؤون المتعلقة بالسجل بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية،وفق بترا .

وسيصبح العمل بالقانون الجديد المعدل نافذا نهاية شهر تشرين أول المقبل بعد مرور ثلاثين يومًا من صدوره بالجريدة الرسمية والذي تم اليوم الخميس.