أخبار عاجلة

أبها أكمل المباراة بـ 9 لاعبين.. النصر يضرب بالثلاثة ويقفز للمركز الثالث -
بعد إغلاق 2000 مستشفى.. تحذير من انهيار القطاع الصحي بأفغانستان -
لقاءاتهم بالآخرين معدومة .. نصف مليون مسن فرنسي يعيشون حالة "موت اجتماعي" -
وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الافتراضي رفيع المستوى حول السودان -
مصر تستحدث نيابة متخصصة في جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية -
برحلة خاصة للطائف..."الخطوط" تحتفي بذكرى أول رحلة للملك المؤسس -
عبدالله بن فهد يشارك في الاجتماع 33 لرؤساء اللجان الأولمبية الخليجية -
بالصور.. الكلية التقنية للبنات بالطائف تختتم فعالياتها لليوم الوطني 91 -
شؤون المسجد النبوي تسخر التقنيات الحديثة بالترجمة لخدمة المصلين -
بالصور.. "صحة الطائف" تحتفل بإنجازاتها ومؤشراتها الإيجابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الأمم المتحدة تفجر مفاجأة بشأن أعداد القتلى في الحرب السورية

Print
الأمم المتحدة تفجر مفاجأة بشأن أعداد القتلى في الحرب السورية الأمم المتحدة تفجر مفاجأة بشأن أعداد القتلى في الحرب السورية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الجمعة، إن 350 ألف شخص على الأقل قتلوا في الصراع الدائر منذ عشر سنوات، مضيفا أن الحصيلة «أقل من العدد الفعلي».

ويعد ذلك التقرير هو الأول منذ عام 2014 الذي يرصد عدد القتلى في الحرب السورية، ويشمل العدد المدنيين والمقاتلين ويستند إلى منهجية دقيقة تشترط الاسم الكامل للمتوفي بالإضافة إلى تحديد تاريخ ومكان الوفاة.

وقالت ميشيل باشيليت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أمام المجلس «على هذا الأساس جمعنا قائمة تضم 350209 من أشخاص تم التعرف على هويتهم قتلوا في الصراع في سوريا بين مارس 2011 ومارس 2021». وأضافت إن واحدا من كل 13 ضحية كان امرأة أو طفل.

ويعد ذلك الرقم أقل مما يتداول في وسائل الإعلام عند ضحايا الحرب السورية، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان في مارس الماضي، بأنه وثق مقتل نحو 400 ألف شخص خلال سنوات الصراع في سوريا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
صحة السويس: استمرار تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بمراكز الشباب بحملة «معا نطمئن»

صحة السويس: استمرار تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بمراكز الشباب بحملة «معا نطمئن»

«التعاون الدولي»: تعزيز الشراكات الإنمائية في البرنامج القومي للتغذية المدرسية

«التعاون الدولي»: تعزيز الشراكات الإنمائية في البرنامج القومي للتغذية المدرسية

«أهلي ٢٠٠٧» يفوز على وادي دجلة ٤- صفر وديًّا

«أهلي ٢٠٠٧» يفوز على وادي دجلة ٤- صفر وديًّا

هزاع بن زايد: إكسبو يجمع العالم تحت راية المحبة.. والإمارات حققت المستحيل

هزاع بن زايد: إكسبو يجمع العالم تحت راية المحبة.. والإمارات حققت المستحيل