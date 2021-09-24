الأمم المتحدة تفجر مفاجأة بشأن أعداد القتلى في الحرب السورية

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قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الجمعة، إن 350 ألف شخص على الأقل قتلوا في الصراع الدائر منذ عشر سنوات، مضيفا أن الحصيلة «أقل من العدد الفعلي».

ويعد ذلك التقرير هو الأول منذ عام 2014 الذي يرصد عدد القتلى في الحرب السورية، ويشمل العدد المدنيين والمقاتلين ويستند إلى منهجية دقيقة تشترط الاسم الكامل للمتوفي بالإضافة إلى تحديد تاريخ ومكان الوفاة.

وقالت ميشيل باشيليت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أمام المجلس «على هذا الأساس جمعنا قائمة تضم 350209 من أشخاص تم التعرف على هويتهم قتلوا في الصراع في سوريا بين مارس 2011 ومارس 2021». وأضافت إن واحدا من كل 13 ضحية كان امرأة أو طفل.

ويعد ذلك الرقم أقل مما يتداول في وسائل الإعلام عند ضحايا الحرب السورية، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان في مارس الماضي، بأنه وثق مقتل نحو 400 ألف شخص خلال سنوات الصراع في سوريا.