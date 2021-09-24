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أكد أحمد كمال – معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة، ‏أن وزارة التموين والتجارة الداخلية هي الوزارة الأولي التي عقد ‏بها الندوة التعريفية للتميز الحكومي بحضور أعضاء اللجنة من ‏وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأشار أحمد كمال المتحدث ‏الرسمي إلى أن الدكتور على المصيلحي وزير ‏التموين والتجارة الداخلية، أصدر قراراَ وزارياَ بتشكيل لجنة تنظيمية ‏للتنسيق بشأن استمرار الوزارة والجهات التابعة لها ومديريات ‏التموين لجائزة مصر للتميز الحكومي، إيمانا منه بأن تلك الجائزة ‏تحفز العاملين بالوزارة والجهات التابعة لتحفيز الأداء لرفع جودة ‏الخدمات المقدمة للمواطن تماشياَ مع سياسة الدولة في تحسين جودة ‏حياة المواطن والعمل الجاد والتفاني في العمل وتطوير قدراتهم ‏بوسائل العمل الحديثة.

ونص القرار الصادر من الدكتور ‏ على المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية، أن يكون ‏العميد خالد شرف – مساعد الوزير لشئون التخطيط والتنمية ‏والشئون المالية والإدارية رئيساَ، وأحمد كمال – معاون ‏الوزير المتحدث الرسمي للوزارة، وسناء محمد – رئيس ‏الإدارة المركزية للموارد البشرية، إشراف عام، وغادة علام ‏المدير التنفيذي للجائزة ممثلة عن الوزارة، وفوزي عفيفي وفؤاد عدلي منسقاَ ‏الجائزة عن مراكز خدمة المواطنين بالمحافظات، وعمر ‏خيري منسق الجائزة عن الجوائز الفردية وحنان توفيق ‏عضو اللجنة لتنظيم المعلومات والتحول الرقمي واحمد مكرم ‏زكي واحمد إبراهيم الأمانة الفنية للجنة، وأكد القرار الصادر من الدكتور على المصيلحي – وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، على اللجنة انعقاد اجتماعاتها بواقع مرتين شهرياَ على ‏الاقل وحال الضرورة أذا لزم الأمر .‏

وأكد العميد خالد شرف مساعد الوزير للتخطيط ‏والتنمية والشئون المالية والإدارية، ان جائزة التميز الحكومي ‏في دورتها الثانية لعام 2020 مثل فيها موقع جهاز حماية ‏المستهلك جائزة أفضل موقع الكتروني ضمن أفضل 10 مواقع ‏بالدولة، وجهاز تنمية التجارة الداخلية الترشح لجائزة الإبداع والابتكار ‏والهيئة العامة للسلع التموينية بالوزارة الترشح لجائزة أفضل فرق ‏عمل وجائزة إبداع وابتكار ( معاَ نستطيع )، ومثلت مصلحة ‏دمغ المصوغات والموازين الترشح لجائزة أفضل قيادة مدير عام.