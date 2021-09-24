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ميقاتي يلتقي ماكرون في باريس الجمعة المقبلة

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ميقاتي يلتقي ماكرون في باريس الجمعة المقبلة ميقاتي يلتقي ماكرون في باريس الجمعة المقبلة

جي بي سي نيوز :- يلتقي رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس الجمعة المقبلة، وسط ترحيب دولي بنيل حكومته ثقة البرلمان اللبناني في ظل أزمة سياسية واقتصادية غير مسبوقة في البلاد.

 أظهر جدول أعمال قصر الإليزيه أن الرئيس ماكرون سيستقبل ميقاتي في باريس يوم الجمعة 24 من الشهر الجاري.

ونالت اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي، أمس الاثنين، ثقة البرلمان بتأييد 85 نائبا من أصل 100 نائب حضروا الجلسة.
وقال ميقاتي في كلمة له بالبرلمان خلال جلسة منح الثقة، إن مباشرة المحادثات مع صندوق النقد الدولي تمثل ضرورة لإخراج لبنان من الأزمة المالية القائمة في البلاد.

وأضاف ميقاتي أن "استئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي ليس خيارا، بل نحن مضطرون إلى أن نمر بهذا الخيار".

وشدد ميقاتي على ضرورة إصلاح القطاع المصرفي في لبنان، مضيفا "هل بقي عندنا مصارف؟ لا يمكن إصلاح الاقتصاد بدون مصارف".

وكان الرئيس عون وقع على مرسوم تشكيل الحكومة برئاسة ميقاتي في 10 أيلول/سبتمبر الجاري، بعد أكثر من عام على استقالة حكومة حسان دياب على خلفية انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في 4 آب/أغسطس العام الماضي.

سبوتنيك 

جي بي سي نيوز

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