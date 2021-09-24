أمين عسير يتفقد محافظتي النماص وتنومة

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في زيارة مفاجئة تفقد أمين عسير د. وليد الحميدي الأعمال الميدانية في معالجة التشوه البصري في محافظتي النماص وتنومة، وشملت الزيارة الطرق الرئيسية والشوارع الداخلية والقرى، كما تابع الأمين أعمال الصيانة للشوارع وأعمدة الإنارة والأرصفة وغيرها.

وأكد الحميدي أن الأمانة وبلديات المنطقة عموما مستمرة في تنفيذ خطط معالجة التشوه البصري وتعزيز دور الأمانة لرفع مستوى جودة الحياة وتحسين المشهد الحضري، داعيا المواطنين والمقيمين للتعاون مع الأمانة عبر تطبيق بلدي وخدمة (صور وأرسل).

كما شدد الحميدي على سرعة تجاوب البلدية في البلاغات الواردة على الرقم 940،.

وأوضح رئيس بلدية محافظة النماص ظافر الأسمري أن الزيارة فرصة مناسبة لإطلاع الأمين على كافة الأعمال الخاصة برفع التشوه البصري وتحديد الأولويات بالمناقشة مع الأمين، والذي يحرص دائما على تميز العمل البلدي.