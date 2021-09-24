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توافق على استخدام لقاح سبوتنيك لايت

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مصر توافق على استخدام لقاح سبوتنيك لايت توافق على استخدام لقاح سبوتنيك لايت
أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، اليوم، أن وافقت على استخدام لقاح «سبوتنيك لايت» ذي الجرعة الواحدة على أراضيها، للوقاية من فيروس «كورونا».

وأشار الصندوق، في بيان نشر على موقعه الإلكتروني، إلى أن «سبوتنيك لايت»، الذي يعتبر الجرعة الأولى من لقاح «سبوتنيك في»، سيسهم لدى استخدامه في حملة التطعيم بمصر في «تكوين مناعة القطيع بسرعة أكبر بأكبر دول الشرق الأوسط من حيث عدد السكان، إذ يعيش فيها أكثر من 100 مليون نسمة»، بحسب قناة«أر. تي. عربية» الروسية.

وذكر البيان أن هيئة الدواء المصرية سجلت «سبوتنيك في» بمصر في فبراير الماضي، مضيفا أنه تمت الموافقة على «الاستخدام الطارئ» للقاحين الروسيين.

وتسلمت مصر أول دفعة من لقاح «سبوتنيك في» الروسي في يونيو الماضي. وحتى العشرين من أغسطس الماضي، تسلمت مصر أكثر من 21 مليون جرعة من لقاحات متعددة، بينما تستعد لإنتاج اللقاح المصري «فاكسيرا - سينوفاك» المضاد للفيروس، الذي من المتوقع أن يتم إنتاج 5 ملايين جرعة منه، خاصة أن البلاد تمتلك من المواد الخام ما يكفي لإنتاج 14 مليون جرعة، بحسب المتحدث الرسمي لوزارة الصحة.


الوطن السعودية

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