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أعلن ديميتري بيسكوف، السكرتير الصحفي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الكرملين يراقب تصرفات حركة «طالبان» الأفغانية، والهيكل النهائي الذي ستتبناه السلطات في أفغانستان، وذلك ردا على سؤال حول احتمال دعوة طالبان إلى موسكو.

وأضاف بيسكوف، نحن نراقب كل هذا بشكل وثيق جدا.

وأعرب وكيل وزارة الثقافة والإعلام في حكومة «طالبان» الأفغانية، ذبيح الله مجاهد، عن رغبة الحركة في إقامة علاقات جيدة مع روسيا لافتاً إلى انفتاح الحكومة الأفغانية على إجراء زيارة لموسكو.

وقال مجاهد «نحن ننتظر طبعا زيارة موسكو ليس لدينا أي مشاكل نحن نطالب بمستوى علاقات رفيعة مع الحكومة الروسية وروسيا دولة مهمة بجوارنا .

وسيطرت حركة طالبان في 15 أغسطس الماضي على العاصمة كابول عقب فرار الرئيس السابق أشرف غني.